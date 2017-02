Quelle est la répartition des data centers en France par région ?

Sans surprise, l'Île-de-France demeure, de très loin, la région française la plus dense en matière de centres de données. Des pôles régionaux se détachent néanmoins.

L'Île-de-France est toujours, et de loin, la région qui pèse le plus en nombre de centres de données dans l'Hexagone. C'est le constat que fait Xerfi dans une étude publiée en janvier et transmise en exclusivité au JDN ("Les hébergeurs et les gestionnaires de data centers").

D'après le cabinet, l'Île-de-France compte 56 centres de données sur un total de 156 basés en France. Derrière, quatre régions se démarquent. "Le Nord-Pas-de-Calais avec 16 data centers se hisse à la 2e place des régions les plus denses, suivi des régions PACA et Pays de la Loire, avec 12 unités chacune. Derrière, Rhône-Alpes compte pour sa part 11 data centers", note Xerfi.

Les plus gros data centers basés en Île-de-France

Autre constat : l'Île-de-France regroupe, aussi, les six data centers français les plus importants, ou en tous cas ceux hébergeant le plus grand nombre de fournisseurs de service cloud (IaaS, PaaS ou SaaS). Le centre de données "Paris Voltaire" de Telehouse se hisse en tête de ce classement (avec 162 fournisseurs cloud répertoriés par Xerfi). Viennent ensuite trois data centers d'Equinix (PA2, PA3 et PA7, avec respectivement 142, 78 et 62 fournisseurs cloud hébergés) et, enfin, deux data centers d'Interxion (PAR 1 et 2, avec 62 et 47 fournisseurs cloud hébergés).

Carte de la répartition des data centers en France par région

L'étude "Les hébergeurs et les gestionnaires de data centers" est publiée par Xerfi, éditeur indépendant d'études économiques sectorielles.