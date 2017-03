Infographie : la France, pays émettant le plus de spams en Europe

3,4 % des spams proviennent de l'Hexagone. Dans le monde, seuls sept autres nations en envoient plus. Trois d'entre eux génèrent à eux seuls près du tiers des pourriels envoyés.

D'où viennent les spams ? D'après les informations mises en forme par notre partenaire Statista, ce sont les Etats-Unis qui en envoient le plus. 12,1% des spams proviennent de ce pays. Plus surprenant, c'est le Vietnam qui est la 2e principale source des spams en 2016. Un peu plus d'un pourriel sur dix vient de ce lieu. L'Inde en émet une quantité très approchante. Les autres pays en envoient nettement moins. Moins d'un sur vingt vient de Chine, 4e du classement. La France est 8e, avec 3,4% des spams émis, ce qui en fait le pays européen qui en envoie le plus, devant l'Allemagne (3,2%).

© Statista

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

