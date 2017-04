Les dépenses IT mondiales devraient progresser de 1,4% en 2017

L'activité informatique sera principalement poussée par la progression des ventes de logiciels d'entreprise, mais aussi par un recours croissant à la prestation de service.

Les dépenses informatiques mondiales devraient progresser légèrement en 2017. Comme le montre le graphique ci-dessous réalisé par notre partenaire Statista et basé sur des estimations communiquées par le Gartner, elles pourraient enregistrer une hausse de 1,4% sur l'année, pour atteindre 3 460 milliards de dollars au niveau mondial.

Selon le Gartner, cette tendance sera principalement favorisée par une hausse des ventes de logiciels d'entreprise (à hauteur de 5,5%), et dans une moindre mesure par une consommation plus forte en services informatiques (+2,3%) et des achats en hausse dans les équipements (+1,7%). En revanche, le Gartner anticipe une baisse de 0,3% sur le segment des services de communication.

La vente de logiciels d'entreprise et les services informatiques © Statista

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

A lire aussi :