Ransomware : les sommes demandées ont explosé en 2016

En un an, les sommes moyennes demandées par les logiciels de rançons ont triplé, et dépassent désormais les 1000 dollars.

Les ransomwares défraient la chronique. Ces logiciels qui chiffrent les données d'un ordinateur et exigent ensuite des rançons pour les déchiffrer infectent de plus en plus de machines. D'après Statista, le dernier ransomware qui a beaucoup fait parler de lui, WannaCry, a touché pas moins de 220 000 systèmes, dans 150 pays. La rançon demandée s'élevait à 300 dollars.

Ce n'est finalement pas un montant si élevé, en comparaison avec la moyenne observée en 2016, qui est de 1 007 dollars. Une somme qui a triplé en un an, comme le montre cette infographie.

