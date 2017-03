Pénalités Pingouin et comment les supprimer

La dernière Pingouin fait peur à tous les référenceurs, mais nous vous proposons une histoire réelle qui montre comment on peut se faire pénaliser... et comment on peut supprimer la pénalité

Je voudrais vous expliquer les pénalités Pingouins, comment les supprimer grâce à une histoire vous montrant les détails techniques du SEO, mais aussi émotionnels, car le numérique est opéré par des humains.

Mise en contexte

Nous sommes une petite entreprise de formation et de conseil spécialisée sur le développement des ventes, située au Québec, opérant aussi en France, d’où certains d’entre nous sont originaires.

Nous constatons que, pour nous-mêmes comme pour nos clients, le marketing numérique complémente la vente traditionnelle, nous avons donc lancé une nouvelle activité de marketing web subdivisée en plusieurs spécialités, les réseaux sociaux, les Adwords, les bannières et le SEO.

Nous sommes biens placés en première page sur Google France pour les requêtes clés « agence marketing numérique » et « agence marketing web », et paradoxalement moins bien au Québec.

Nouvelle page SEO

Nous décidons donc renforcer notre position avec une nouvelle page sur la stratégie de référencement web qui complétera nos différentes offres et renforcera la page parente.

Notre nouvelle page semble correctement faite :

- Contenu pertinent

- Nombre de mots supérieur à 1000.

- Le champ lexical est bien couvert

- Des photos avec balises alt image

- Le maillage interne est réalisé avec les autres pages pertinentes du site

- Les liens sortants pointent vers des informations technique pour la meilleure compréhension de la page

- Les ancres des liens entrant sont variées pour éviter toute possibilité de suroptimisation par Google

- Les liens rentrants sont diversifiés :

o LinkedIn

o Viadéo

o Facebook

o Sites pertinents

- Le titre SEO est par contre difficile, les premiers mots du Title sont « Agence SEO ». Comme c’est un secteur très compétitif, occupé depuis déjà longtemps par certains gros joueurs, nous espérons sortir vers les pages 5 ou 6 pour commencer puis monter lentement pendant 6 mois sur la requête.

La publication de la page

Je vais parvenir le contenu à Google et dans les secondes qui suivent je constate qu’elle est à quatrième page de Google Canada en Français pour la requête maîtresse, c’est une bonne nouvelle par rapport à nos attentes !

Mieux, elle remonte en haut de la page quelques heures plus tard, puis arrive à la 24e place à la fin de la journée 2.

Avec un peu de chance, on sera rapidement en première place, cela fait du bien, car le SEO est un art, et les résultats sont peu prévisibles dans les requêtes difficiles.

Optimisation de la page

Afin d’accélérer le processus, je décide donc améliorer encore la page :

- Ajout de contenu

- Nouveaux liens internes pour renforcer le maillage

- Liens entrants ajoutés à partir de nouveaux groupes sur Viadéo, même chose sur LinkedIn.

Nouvelle publication de la page sur Google, l’échec

Après publication et envoi de l’URL à Google, je vérifie son positionnement, mais, incrédule, je constate qu’elle a disparu de la SERP. Quelle que soit la requête, et en remontant jusqu’aux pages 30 ou 40, impossible de trouver la page.

Je décide donc de faire un test et copie le texte du premier paragraphe puis le recolle dans Google et….la page ressort, ce qui veut dire qu’elle est toujours indexée par Google, mais impossible de l’obtenir par les mots du titre SEO.

Je décide d’attendre un peu pour voir si Google ne va pas la ressortir un peu plus tard, mais non, rien. Très frustrant après le travail et la position obtenue.

Une seule conclusion semble s’imposer, la page a été pénalisée suite aux dernières modifications effectuées, mais sans savoir exactement pour quelle raison.

Je discute avec un collègue spécialiste SEO qui me dit que je suis trop pressé, que Google fait souvent cela, mais ses explications ne me semblent pas tenir la route, je décide de prendre le risque de modifier la page et de tester les résultats.

Tentatives de suppression de la pénalité

L’objectif est donc de supprimer l’évidente pénalité, sans garantie de réussite.

Je vérifie sur la Search Console si le site a été pénalisé manuellement, ce c’est pas le cas, c’est donc une pénalisation algorithmique, ce qui est normalement moins grave.

Plutôt que de tenter de supprimer toutes les modifications, je décide d’y aller par étape afin d’apprendre, pour moi-même et pour les autres.

Je commence par le texte en supprimant tous les mots redondants pouvant être considérés comme du spamming, l’effet est nul.

Je modifie ensuite certaines ancres pouvant être suspectées d’être trop parfaites, aucun effet non plus.

La conclusion est maintenant évidente, j’ai été pénalisé par Pingouin qui s’attaque aux liens de mauvaise qualité (et certains articles sont très inquiétants à son égard).

Considéré les difficultés actuelles de Viadéo je me demande s’il pouvait maintenant être considéré par Google comme un générateur de liens de mauvaise qualité ? j’ai pourtant plusieurs liens de Viadéo pour des pages qui figurent elles-mêmes en première place. Je décide néanmoins d’en supprimer la majorité.

Peut-être aussi que Google considère qu’il y a trop de liens à venir de LinkedIn, je sais qu’il pénalise les nombres élevés de liens de blogues, les assimilant à du spamming. Il y a aussi les liens mis dans des groupes de marketing ; même si le SEO est lié, peut-être que Google ne fait pas le lien et considère qu’il n’y a pas de pertinence de contenu. Je décide donc là aussi de les supprimer et d’attendre pour voir les résultats.

La question étant de savoir si la page reviendra, et si oui quand. Pas sûr de savoir combien de temps il va falloir pour que Google se rende compte de la suppression des mauvais liens. la majorité des articles estiment que cela prend beaucoup de temps avant de se faire pardonner par Google…

J’ajoute également quelques liens de qualité et des parutions dans des réseaux sociaux pertinents, afin de maximiser les chances que Google se rende compte du changement et que cela modifie le résultat des algorithmes.

J’envoie donc le contenu, et fais une recherche dans les 30 secondes qui suivent, sans grand espoir.

Miracle, la page a retrouvé sa place à la position 24 ! Il reste du travail à faire mais, au moins, on part de quelque chose.

Conclusions pratiques sur Pingouin

Première conclusion, Pingouin pénalise rapidement, mais il supprime sa pénalité dès les modifications réalisées, cela ne prend que quelques secondes.

Difficile de savoir si c’est le nombre de liens venant de Viadeo qui a été pénalisée ou la parution dans des groupes de discussion considérés non pertinents. Il est préférable d’éviter les deux.

Deuxième conclusion, Pingouin n’est pas mortel, il ne tue pas un site, ni une page, il blesse sérieusement et vous fait carrément disparaître de la SERP, mais la médication peut être rapide, si ce n’est immédiate, et sans séquelles.Tout ceci confirme aussi que Pingouin fonctionne parfaitement en temps réel depuis 2016.