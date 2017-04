Le snippet parfait existe-t-il ?

Le snippet correspond à ce qui apparaît d'un site dans les résultats. Il est très important en SEO. Peut-il être parfait ? Voici en tout cas des trucs et astuces pour l'optimiser.

Le snippet est un élément clé de votre référencement web dans la mesure où il a une influence sur votre positionnement mais aussi votre CTR, également appelé taux de clic.

Composition du snippet

Le snippet est l’annonce de votre site qui apparaît sur la page du moteur de recherche. On en distingue deux types : ceux liés aux annonces payantes d'une part, et d'autre part ceux du référencement naturel, qui sont gratuits et qui apparaissent en fonction de leur pertinence et non du montant d’enchère qui a été payé pour figurer dans la page.

Le titre SEO

Le titre SEO (SEO Title) est la première ligne qui apparaît dans les résultats, c’est la partie la plus importante de toute votre stratégie SEO puisque c’est la partie qui envoie le signal le plus fort au moteur de recherche, plus encore que l’URL ou les mots clés dans la page. Il est donc important d’y faire figurer les mots clés pour lesquels vous désirez faire ressortir la page. Vous êtes limité à 70 caractères, et si vous en mettez moins, Google ajoutera probablement le nom de votre site entre parenthèses, ce qui correspond à une perte d'efficacité en termes de SEO.

L’URL

L’URL est la deuxième ligne et représente l’adresse de votre site, elle envoie un signal fort, mais pas autant que le titre SEO. Il est préférable de ne plus y toucher une fois créée.

Le snippet enrichi

Le snippet enrichi peut par exemple représenter la note donnée par les lecteurs sous forme de votes et d’étoile. Ces étoiles ne sont pas présentes pour tous les sites, et Google déclare qu’elles n’ont aucun impact sur le classement. En revanche, les étoiles en couleur attirent l’œil et augmentent le CTR qui est un indice de pertinence important pour Google. De manière indirecte, ils peuvent donc jouer sur le positionnement.

La méta description

Le méta description a pour objectif de décrire le contenu de votre page en 156 caractères au plus. C’est la partie « vente » de votre snippet : vous devez être aussi accrocheur que possible afin de que les internautes cliquent et augmenter ainsi votre CTR.

Le problème est que Google ne reprend pas toujours votre méta description. S'il estime que la méta description n’est pas pertinente par rapport à la requête réalisée, il peut prendre un morceau de texte dans votre page, généralement le début de votre page. Pour cela Google se fixe, semble-t-il, sur les mots contenus dans la requête et dans la méta description.

Vous verrez sur cet exemple que, pour deux requêtes différentes d’une même page, les méta descriptions diffèrent selon la requête réalisée :

Requête : « agence marketing numérique » :

Requête : agence marketing web :



Pour un maximum d’efficacité vous devez donc non seulement optimiser votre méta description, mais aussi les premières lignes de votre page qui doivent résumer votre contenu et être vendeurs, c’est l’introduction, parfois appelée aussi "chapô".

Le featured snippet

Le featured snippet commence à apparaître sur Google, c’est une petite boîte qui arrive en haut de la page pour décrire un mot ou une expression. S’il provient de votre site c’est donc un avantage.

Les règles du jeu pour l’optimisation

Afin de tenter de réaliser le snippet parfait, il faut connaître les règles du jeu :

- Le titre SEO envoie le signal le plus fort, les premiers mots sont plus forts que ceux qui suivent. Vous êtes limité à 70 caractères et si vous ne les utilisez pas tous Google complétera généralement le trou par le nom de votre site mis entre parenthèses, ce qui représente une perte d’efficacité en termes d’utilisation pertinente de mots clés.

- Le titre de la page pèse moins que votre titre SEO, mais compte beaucoup pour la lecture de votre page si un internaute la voit, et Google aime bien que les pages suscitent un temps suffisant de lecture ce qui démontre la pertinence de la page. Vous devez donc avoir un titre accrocheur.

- L’URL est importante, mais vous ne pouvez plus jouer avec une fois qu’elle est créée, à moins de créer une redirection 301, ce qui n’est pas l’idéal.

- Il est préférable de mettre des mots clés différents afin d’éviter de faire du « bourrinage » comme on dit dans le métier, ce qui n’est pas apprécié par Google, mais aussi d’en profiter pour élargir le champ lexical mots clés

L’optimisation du snippet

À partir de là, voici quelques règles qu'il faut tenter de respecter :

- Positionnez vos mots clés les plus importants et difficiles au début du titre SEO et de mettre les autres après.

- Si vous arrivez trop « facilement » premier sur un mot clé, vous pouvez décider de le rétrograder pour mettre un mot plus difficile devant. C’est ce que nous avons fait avec l’expression « Agence marketing numérique » que nous avons rétrogradé derrière « agence marketing web », que nous avons placé en tête du titre SEO. Bien que ces mots clés soient mis à la fin du titre SEO, nous arrivons quand même en première place dans ce secteur hyper concurrentiel sur Google France (au moment de l’écriture de cet article).

Par contre, notre requête « agence marketing web » n'arrive "que" à la quatrième place malgré sa première position dans le titre parce que la concurrence y est encore plus forte, même si le titre de la page, « marketing web » donne du poids à la requête.

- Si par contre vous disparaissez des premières pages il est préférable de choisir des mots clés plus faciles à mettre en avant du titre pour redevenir visible, ou sinon il faut travailler tous les autres moyens de référencement naturel, à vous de savoir si la requête que vous travaillez est suffisante pour attirer des visiteurs.

- Le nom de votre localisation ou de votre ville d’opération vous aidera grandement pour les recherches locales, ne l'oubliez pas et placez-le en fonction de votre positionnement plus ou moins bon localement.

Alors existe-t-il un snippet parfait ? Non, parce que cela change tout le temps. L’idéal est surtout de s’adapter sans arrêt dans un monde qui bouge. La bonne nouvelle est que le titre peut se changer après évaluation des résultats, la mauvaise est que si vous changez trop souvent vous ne donnez pas le temps nécessaire pour faire apparaître votre page, ce qui demande un minimum de stabilité.

Le snippet idéal, comme le SEO n’est donc pas une science, c’est un art !