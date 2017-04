Le cloud hybride, moteur de la transformation digitale du secteur du retail

Sous l'impulsion des nouvelles technologies cloud, le commerce se transforme pour offrir aux clients une expérience client plus personnalisée et totalement transparente, en ligne… comme en boutique.

Avec la convergence des réseaux sociaux, des applications mobiles et des possibilités offertes par le cloud, les chaînes de magasins se sont trouvées face à de nouveaux challenges de taille : les clients veulent les mêmes conditions d'achat en boutique et sur Internet, et une disponibilité en ligne à tout moment. Quels que soient le moment, le lieu, la manière, l’appareil avec lequel ils interagissent avec le vendeur, ils veulent de la cohérence entre les différents canaux et points de contact. Ils souhaitent également recevoir des offres personnalisées adaptées à leurs habitudes de shopping et s'attendent à ce que les marques leur offrent une expérience unifiée aussi bien en ligne qu'en boutique. Les chaînes qui n'ont pas encore adopté les technologies appropriées, capables de délivrer ce genre d'expérience sur-mesure, risquent bien souvent de perdre des clients fidèles.

Partout dans le monde, les marques sont soumises à une hausse conséquente de la demande entre novembre et janvier, de la période de Noël jusqu'aux soldes d'hiver ; en magasin et par e-mail, des événements marketing promotionnels viennent compléter cette offre, avec un nombre toujours plus important de visites en ligne, de plus en plus via un smartphone. Il est particulièrement important pendant cette période de garantir l’accès et la rapidité des connections pour offrir une expérience client qui répond aux attentes actuelles.

Cela signifie que le système informatique d'une enseigne doit s’organiser pour héberger d'énormes quantités de données accessibles au grand public (catalogues en ligne, articles en stock, données promotionnelles), mais aussi des données sensibles et personnelles (comme les numéros de carte bancaire, les coordonnées des clients, parfois des détails sur l’accès à leur habitation, ce qu’ils commandent, leur préférences…). Sans oublier l’impact de la future réglementation européenne RGPD sur la gestion des données personnelles. Tout cela demande des ressources de stockage conséquentes, qui peuvent rapidement devenir ingérables faute de solution flexible et économique, qui passe aujourd’hui nécessairement par le cloud hybride.

Les responsables IT doivent faire face à ces nouveaux challenges avec des ressources financières moindres. L'externalisation de toute ou partie d'une infrastructure IT existante, ou son acquisition via un modèle de services cloud, est une piste de plus en plus privilégiée.

En effet, le cloud transforme la façon de travailler : les nouvelles technologies assurent non seulement une gestion plus efficace des données, mais contribuent également au développement d'une infrastructure IT innovante, dont l'impact direct sur la réussite globale de l'entreprise n'est plus à prouver. Les enseignes se tournent activement vers le cloud pour optimiser leurs investissements et répondre rapidement à la demande.

Le cloud hybride, en particulier, permet de répondre à ces exigences et favorise une plus grande cohérence ainsi qu'une meilleure personnalisation de l'offre, pour satisfaire aux nouvelles attentes des clients. Il procure aux détaillants des fonctionnalités exclusives, grâce auxquelles ils peuvent équilibrer la charge de leurs informations, comme ils le feraient avec leurs effectifs en boutique pendant les périodes de forte affluence. Quel que soit le type de commerce concerné, la capacité d'adaptation, ainsi que la présence d'une infrastructure résistante aux pannes en cas de fort trafic, sont et resteront toujours l'un des atouts essentiels à la réussite d'une enseigne.

Savoir s'adapter, c'est aussi disposer de la technologie suffisante pour répondre aux pics de demande des clients qui achètent en ligne… mais aussi de ceux qui se rendent en magasin, avec l’avènement de nouvelles technologies pour optimiser et magnifier l’expérience-client sur les points de vente physiques. Il n’est en effet pas nécessaire d’investir même dans des ressources externes toute l’année.

Ainsi, un retailer peut exercer la majeure partie de ses activités en boutique puis, pendant les périodes critiques, avoir recours au cloud hybride pour soutenir ses ventes en lignes.

Plus simple à dire qu’à faire car, lorsque la donnée s’invite dans l'équation, il est impossible d'augmenter les ressources dans le cloud d’un simple claquement de doigts. Contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de croire, les données même si elles sont « immatérielles » sont par nature massives et difficiles à déplacer. Et elles ont une valeur permanente, ce qui signifie qu'elles doivent être correctement gérées tout au long de leur durée de vie, bien souvent pendant des années. Une conclusion s'impose : tout repose sur la gestion cohérente de ces données, grâce à des solutions qui permettent aux gestionnaires des données d’une entreprise de savoir à tout moment où elles se trouvent et de pouvoir les replacer où ils en ont besoin, sans être contraint par les verrous technologiques que les différentes plateformes peuvent leur imposer.

L’avenir de la gestion des données réside dans des solutions proposant une couche logique permettant de gérer les données où que celles-ci soient hébergées, quel que soit le type de cloud qu’elles utilisent.