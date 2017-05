Focus sur un job en or : le/la Head of Brand Content

Notre partenaire Robert Half met régulièrement en avant un profil qui a le vent en poupe sur le marché de l’emploi web & digital. Le cabinet de recrutement détaille son rôle, sa formation, son salaire et sa pertinence aujourd’hui

Head of Brand Content : quel est son rôle ?

Opérant chez un annonceur issu d’un business model traditionnel, le/la Directeur de Stratégie de Contenu (ou "Head of Brand Content") est en charge de piloter toute la stratégie de production de contenu, du storytelling, au sein de l’écosystème digital.

Il est en général plus fréquent de trouver ce poste au sein de société dont l’ADN est forte (luxe, cosmétique, parfums, etc..). Il n’y a pas nécessairement une activité e-commerce à développer ou monitorer.

En général rattaché au sein d’une Direction Digital, il peut également se trouver dans l’organisation au sein d’un département Communication élargi aux relations publiques ("RP"), Médias, Social Media, et donc le Brand Content.

En conséquence, parmi ses différentes tâches, se distinguent :

L’analyse globale de l’existant, du degré de maturité de l’organisation et sa propension à produire une stratégie de contenu cohérente et en synergie avec l’ensemble des parties prenantes.

Création du "brand content" proprement dit pour nourrir le storytelling de la marque (ex : images, vidéos, interviews, PR shots) en collaboration avec les équipes marketing et digitales.

Evangélisation au sein de l’organisation, via divers moyens : workshops, séminaires, formations, entretiens, événements.

Participation à l’élaboration de stratégies transversales clés, notamment les RP (ce qui pourra conduire à des rapprochements avec des influenceurs).

Si nécessaire, création d’une équipe centralisée, constituée d’experts sur différents sujets clés (Social Media, production d’image et de vidéos, web series, etc..)

En cas de dimension internationale, soutenir les équipes pays en concevant des guidelines qui fournissent des éléments de contenu adaptés aux spécificités de leur marché, et également en phase avec la stratégie globale (pour préserver l’image de marque).

Quelle est sa formation ?

De formation généralement de type école de commerce, ce type de profil n’est pas, à date issu d’une filière type, même s'il peut aussi venir du contenu, et donc du rédactionnel ou des RP (écoles de journalisme ou de communication).

Très polymorphe, expert des arcanes de l’écosystème digital, il a pu connaître des parcours très variés, en général tout d’abord en agence de communication/RP, puis chez un annonceur désireux d’apporter de la maturité à sa stratégie de contenu et donc dans la volonté d’intégrer un profil expert directement en interne.

En général, une véritable stature de Head of Brand Content s’acquiert après sept-neuf ans d’expérience.

A quel salaire peut-il prétendre ?

60-80 K€, et parfois au-delà en fonction des enjeux et de la taille de la société, et du secteur d’activité.

Pourquoi ce profil a-t-il le vent en poupe aujourd'hui ?

Aujourd’hui, communiquer efficacement, entretenir une relation élaborée et personnalisée auprès des clients finaux est devenu un enjeu majeur. Le Digital est une formidable caisse de résonance et permet cela. Il est donc devenu vital pour les organisations de se doter de profils capables de piloter cette stratégie en interne, afin d’assurer une cohérence globale entre les différents canaux et d’assurer une expérience "sans couture" aux clients.