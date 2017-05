De l’intérêt de l’analyse prédictive pour faire face à l’incertitude de l’économie

Dans un contexte d’économie mondialisée, une mauvaise décision tactique ou stratégique peut avoir des conséquences notables sur l’activité de l’entreprise, voire même la mettre en danger.

Afin d’assurer la pérennité de leur business et d’appréhender les scenarii de demain avec le plus de justesse possible, les dirigeants doivent aujourd’hui être en capacité non plus de diriger, mais de véritablement piloter leur activité. Pour ce faire, ils ont tout intérêt à s’équiper de technologies prédictives pour évaluer les risques et les enjeux de demain.

Savoir anticiper dans une économie incertaine

D’un point de vue macroéconomique, la crise financière de 2008 nous avait rappelé et démontré à quel point les économies étaient liées et combien un évènement isolé pouvait avoir une répercussion sans commune mesure à l’échelle mondiale.

Près de 10 ans plus tard, sommes-nous réellement à l’abri de revivre un tel séisme ? L’Amérique de Trump, Le Royaume-Unis en proie à des doutes sans précédent sur l’Europe et la France en campagne électorale chahutée : autant de facteurs ces dernières semaines qui illustrent les changements continus qui agitent notre monde jour après jour.

Et si l’on se positionnait à un niveau plus microéconomique ? Si les grandes tendances de l’économie et de la politique mondiale sont parfois hors de notre portée, il est des éléments que l’on peut davantage contrôler, au niveau de nos organisations… ! Quel impact sur la stratégie de demain si mon activité évolue vers tel ou tel marché ? Quel scenario envisager à un ou deux ans selon telle ou telle hypothèse ? Comment évaluer mes risques et optimiser mes ressources ?

Des interrogations sur lesquelles les dirigeants doivent aujourd’hui se pencher avec le plus d’analyse, de recul et de justesse possible pour mener leur entreprise au succès en évitant les risques.

Des outils traditionnels rapidement limités

Les chefs d’entreprise bénéficient aujourd’hui d’une vision précise et exhaustive de leur business sur les années antérieures. Mais pour autant, construire les hypothèses sur l’entreprise de demain est un exercice souvent laborieux de contorsion et d’interprétation « artisanale » des données.

Equipées d’ERP, nos organisations détiennent des mines d’or d’informations collectées et archivées jour après jour. Néanmoins, bâtir un plan à 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus est un autre défi ! Les collaborateurs se tournent alors vers les outils de bureautique traditionnels comme Excel. Cependant: Où trouver les données ? Comment les consolider sans erreur ? Quelle est la bonne version ? Les formules sont-elles uniformes ? Comment les partager ? Comment comparer différents scénarii ?

Tel est l’enjeu de l’analyse prédictive : pouvoir évaluer, comparer, prioriser et arbitrer facilement sans risque d’erreurs.

Miser sur la puissance du CPM et de la Business Intelligence

Chacun conviendra que l’impact du numérique sur l’entreprise est source de productivité et d’économies. Les avancées technologiques permettent aux utilisateurs d’automatiser leurs activités répétitives, leur offrant ainsi la possibilité de se concentrer sur l’essentiel. Et lorsqu’il s’agit d’analyse prédictive là encore la technologie peut apporter des réponses rapidement et simplement.

Les outils de CPM et de BI proposent aux utilisateurs des données à jour, consultables en temps réel et collaboratives. Avec une expérience d’utilisation intuitive et une interface graphique ergonomique et ludique, elles donnent aux dirigeants la possibilité de se projeter dans le futur en ajustant les hypothèses et de prendre ainsi les décisions les plus avisées possibles. A un niveau stratégique, ils vont l’utiliser dans une logique Top Down pour pallier à des incertitudes, à des risques, et pour mettre en place des scenarii permettant d’affiner la réflexion et la stratégie de la société rapidement. Bouleversements géopolitiques, fluctuations des taux de change, plan de croissance, changement d’investissements, acquisitions, pénétration de marché ; autant de choix stratégiques à appréhender pour faire évoluer l’entreprise.

Dans ce domaine, les outils de planification méritent une attention particulière pour leur capacité à tirer parti des informations existantes. Parce qu’ils sont collaboratifs, ils permettent à tous les intervenants de travailler simultanément sur un référentiel prévisionnel commun et en temps réel. Qu’il s’agisse de ressources humaines, matérielles, de dépenses, ou encore de chiffre d’affaires, l’ensemble des données est consultable sur la plateforme sans risque de perte d’information dues aux différentes versions ou mises à jour faites en continue par les différents services.

Surtout, ce type d’outil permet de mettre en perspective et de comparer différentes hypothèses en un clin d’œil. Les dirigeants peuvent ainsi opérer une véritable planification de leur activité en mesurant les risques liés à chaque décision qu’ils envisagent de prendre.

L’analyse prédictive représente un véritable enjeu stratégique pour les entreprises. Celles qui sont capables d’anticiper dégagent automatiquement un avantage concurrentiel ! Toutefois, si les solutions existent aujourd’hui, peu nombreux sont les dirigeants qui s’appuient sur elles pour planifier leur activité… Un choix périlleux quand on sait que la majorité des défaillances d’entreprises sont en réalité liées à une mauvaise gestion et/ou à une mauvaise organisation interne !