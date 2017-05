Le SD-WAN : bien plus qu’un réseau hybride, une transformation des opérations

Alors que le réseau a gagné en rapidité, il est devenu plus imprévisible et plus complexe… C’est pour cette raison que les DSI se tournent vers un réseau étendu piloté par logiciel.

Au cours des vingt dernières années, nous nous sommes accommodés d’une approche matériel et « ligne de commande » pour construire et gérer nos réseaux d’entreprise. Cela ne posait que peu de problèmes tant que le réseau était relativement prévisible en termes de niveaux de service et en termes d’usage, ne disposait que d'un nombre limité de points de sortie vers Internet. Cependant, ce n'est plus le cas. De plus en plus plébiscité par les DSI, le SD-WAN peut-il prendre le relais ?

Alors que le réseau a gagné en rapidité, il est devenu aussi plus imprévisible et plus complexe… et ainsi exposé au risques tant sur le plan de la performance que sur le plan de la sécurité. C’est pour cette raison principale que les directions des systèmes d’information (DSI) se tournent vers un WAN piloté par logiciel (SD-WAN). Au-delà des bénéfices évidents d'optimisation des coûts de bande passante, le SD-WAN, masque ou absorbe la complexité, simplifie les opérations et permet une gestion des changements adaptée au rythme croissant des évolutions de l’entreprise.

Conséquence directe de la transformation digitale, les entreprises migrent leurs systèmes et leurs applications vers le Cloud. Le caractère instantané, la flexibilité et le passage à l’échelle rapide, sans compter la richesse fonctionnelle croissante des plateformes cloud apporte une solution idéale pour la plupart des applications. Les systèmes informatiques évoluent rapidement, deviennent hybride et dynamiques. Les réseaux eux même deviennent hybride afin de connecter leurs utilisateurs mobiles et leur services cloud de manière optimale d’un point de vue coût et performance.

Mais la complexité d’un réseau hybride a toujours été un frein puissant a son adoption. C’est pour cela que les architectes réseau et les opérateurs se tournent aujourd’hui vers les technologies de software-defined WAN (SD-WAN). Le SD-WAN va au-delà d’un réseau hybride pour apporter non seulement des économies de coûts mais aussi simplicité, agilité et fiabilité.

Avec le SD-WAN, la DSI se positionne comme un partenaire stratégique des métiers. En simplifiant la gestion du réseau et en assurant des niveaux constants de performance, les DSI peut optimiser la gestion et la mise à disposition des ressources réseau et se consacrer davantage à aider les utilisateurs à être plus performants et à devenir plus agiles.

Le SD-WAN apporte une approche transformationnelle des modes d’opérations de la gestion du réseau qui s'avère parfaite pour les réseaux hybrides, centrés sur le Cloud. La DSI peut atteindre des niveaux supérieurs d'efficacité opérationnelle grâce à des caractéristiques telles celles qui suivent :

Provisioning 'zéro intervention': l’installation du réseau dans les sites distants se fait automatiquement, sans besoin d’un personnel informatique spécifique sur place.

Gestion centralisée : la définition des règles de performance et de sécurité, la gestion des changements se gèrent de manière globale et avec des abstractions de haut niveau, assurant ainsi un parfait alignement avec les objectifs métier.

Connectivité Cloud : les infrastructures IaaS sont inclues de manière sécurisée dans le réseau globale de manière automatique et sans couture.

Optimisation WAN intégrée: que ce soit pour les applicatifs classiques ou ceux dans le Cloud, les problématiques de distance entre les utilisateurs et les sources de données peuvent être gommées en un clic.

Sécurité renforcée : grâce à une faculté d’isolation du trafic de bout en bout, l’utilisation d’IPSec et le chaînage de service intelligent avec les acteurs de la sécurité Cloud, la sécurité est renforcée malgré l’ouverture des réseaux vers l’Internet.

Le SD-WAN va au-delà d’un réseau hybride pour apporter non seulement des économies de coûts mais aussi simplicité, agilité et fiabilité. Non seulement, le SD-WAN apporte une solution réseau optimale pour un système d’information hybride, Il masque ou absorbe aussi la complexité, simplifie les opérations et permet une gestion des changements adaptée au rythme croissant des évolutions de l’entreprise.