Notre avis sur la plateforme Manageo

Spécialisée dans l’information B2B pour les PME et TPE, Manageo met à la disposition de ses utilisateurs les profils détaillés de 10 millions de sociétés.

Qu’est-ce que Manageo ?

Créée en 1999, Manageo est une plateforme d’activation de base de données de contacts B2B. Elle propose deux services :

Des solutions pour sécuriser leur risque client,

Des solutions pour développer leur activité.

Elle met à la disposition de ses utilisateurs les profils détaillés des 10 millions de sociétés présentes sur sa base, afin de permettre une veille concurrentielle précise et un ciblage commercial unique. Les dirigeants utilisent les outils proposés par Manageo pour mettre en avant leurs forces et ainsi faciliter leurs échanges commerciaux.

Premiers pas sur la plateforme

Au premier coup d’œil, la plateforme développée par Manageo permet différentes actions de base. Chaque client a la possibilité de personnaliser gratuitement la page de son entreprise. Différents champs peuvent être renseignés en fonction des besoins de chacun : téléphone, email, site web, réseaux sociaux, résumé, mots-clés, horaires d’ouverture, moyens de paiement, produits… À noter que je n’ai pas eu besoin de tout remplir pour pouvoir utiliser la plateforme.

Afin de pouvoir suivre l’activité de sa page, l’utilisateur reçoit chaque mois un email récapitulant les performances et éléments importants des derniers jours (nombre de visites, messages reçus…). Je suis satisfait de ne pas crouler sous les mails, cette synthèse me semble suffisante.



Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes de Manageo, on retrouve la possibilité de recevoir des demandes de devis. Chaque usager peut consulter les demandes des visiteurs intéressés par les différents services qu’il propose, et ainsi démarrer sa stratégie marketing en répondant directement aux futurs clients. C’est clairement un gain de temps puisqu’en fonction de nos objectifs, et, à mon avis, on peut tout à fait se contenter de ces profils qui ont déjà montré un intérêt pour notre société.

Les statistiques de la page sont claires et intuitives, permettant de saisir les grandes tendances et évolutions liées à son entreprise.



On peut également identifier les visiteurs de la page, une bonne façon de connaître le profil de ceux que l’on intéresse et donc d’adapter sa stratégie de communication. J’ai pu recontacter directement les entreprises ou les ajouter à mes favoris et ainsi bénéficier d’un carnet d’adresses clair et sécurisé. C’est une fonctionnalité « gain de temps » assez pratique.

Manageo propose aussi une fonctionnalité permettant d’ajouter une entreprise à l’une des listes prédéfinies (clients, fournisseurs, prospects et concurrent). Un système « d’alerte » peut être mis en place de façon à être averti en cas de changement de ces données. C’est, à mon avis, plutôt utile et cela permet de ne pas passer son temps à vérifier les informations.

Mon avis : Manageo s’avère véritablement utile pour une TPE ou une PME à la recherche de prospects tant sa base de données est fournie. Il s’agit clairement d’un incontournable dans le secteur de la conquête et du marketing digital professionnel, qui a su s’imposer dans la stratégie des entreprises, leur permettant de transformer les données en leads qualifiés.

Celles-ci sont sans cesse récoltées afin de permettre aux clients d’optimiser leurs campagnes et d’accroître leur chiffre d’affaires. Cependant, certaines données semblent ne pas être mises à jour régulièrement, c’est un aspect qu’il faudrait améliorer.

Manageo est un bon compagnon de route des entrepreneurs, qui facilite le développement d’une affaire sans toutefois remplacer tous les outils dont on dispose lorsque l’on gère une entreprise, quelle que soit sa taille.

Parmi les fonctionnalités qui m’ont plu, je retiendrais :