Quelle stratégie adopter pour réussir votre transformation numérique

Les petites entreprises ont beaucoup à gagner de l'ère du numérique. Celles qui réussiront seront celles qui envisagent leur activité du point de vue des clients et qui comprennent que l’innovation rapide est la clé d’une croissance à long terme.

Nous sommes entrés dans l'ère du numérique. Les entreprises qui ne l’ont pas encore réalisé vont se faire distancer. Nous voyons déjà la révolution déclenchée par les start-up et les fournisseurs spécialisés sur de nombreux marchés et secteurs d’activité, comme celui des services de plateformes par exemple. Les entreprises autrefois dominantes, mais qui observent depuis trop longtemps les changements s’opérer autour d'elles sans pour autant réagir, peuvent rapidement se retrouver à lutter pour leur survie. Il suffit d’observer ce qui se passe dans l'industrie du divertissement et de la musique, où les services de streaming se sont octroyés une part importante du marché des maisons de disque traditionnelles. Mieux vous comprenez pourquoi et comment les petits et moyens acteurs peuvent conquérir les marchés mondiaux, mieux vous pourrez réussir.

Le numérique permet même aux plus petites entreprises de viser plus haut en leur fournissant une technologie auparavant trop coûteuse ou difficile d’accès. Mais il ne suffit pas d’adopter les technologies modernes pour gagner la bataille de la concurrence. Cependant, lorsque ces nouvelles technologies sont alliées à une passion qui vous pousse à mettre les intérêts du client au cœur de votre activité, elles peuvent donner aux entreprises agiles un élan décisif pour devenir leader. Ainsi les PME disposent d’opportunités fantastiques, à condition qu'elles numérisent davantage leurs modèles commerciaux actuels. Introduire plus de logiciels pour venir compléter l’aspect matériel, surtout dans les industries manufacturières, permet d’éliminer les coûts fixes et de passer rapidement à une échelle mondiale. Les entreprises qui saisissent cette opportunité peuvent devenir leaders et prendre la place jusqu’alors réservée aux « gros bonnets » de leur industrie.

Pour se lancer dans le numérique, il faut d’abord avoir la bonne démarche et cela passe notamment par le désir de créer des expériences numériques innovantes. L'expérimentation continue orientée vers le client est le principe moteur d'Amazon depuis ses débuts, tant dans nos activités de e-commerce que pour Amazon Web Services. Nous avons découvert qu'en orientant nos efforts d'innovation en fonction des besoins de nos clients, nous pouvions innover très rapidement. Depuis 2006, Amazon Web Services a lancé plus de 2 500 fonctionnalités et services nouveaux, et environ 90% d'entre eux étaient le résultat de besoins exprimés directement par les clients.

La première condition pour adopter une démarche innovante est de savoir adapter rapidement vos offres aux évolutions du comportement du client. Il existe d'excellents exemples d'entreprises ayant déjà adopté cette stratégie, notamment Vorwerk et son robot de cuisine multifonction Thermomix. Ce produit haut de gamme est présent sur le marché depuis plus de 50 ans mais les gens ne cuisinent plus aujourd'hui comme dans les années 1960. De nos jours, la cuisine doit être pratique, rapide et saine. Les gens veulent pouvoir préparer des repas sans trop d'efforts, mais certains apprécient d’être guidés tout au long de la préparation, depuis le choix d’une nouvelle recette dans la base de données de Vorwerk hébergée dans le Cloud jusqu’au plat final sur la table.

Les entreprises qui désirent adopter une démarche d'innovation numérique doivent d’abord quitter leur zone de confort, même si elles ne ressentent pas (encore) le besoin de changer. Autrement dit, elles doivent développer une dynamique interne pour ne pas simplement répondre à l’évolution des besoins de leurs clients, mais savoir l’anticiper.

SKF, leader mondial des roulements à billes et fournisseur de nombreuses industries, est une entreprise qui applique très bien ce principe. SKF ne perd jamais de vue la stratégie de ses clients et cherche toujours à réfléchir avec eux. Si nous prenons l’exemple des opérateurs d'éoliennes, SKF se demandera : quels sont les problèmes critiques et les vulnérabilités de leur modèle commercial ? L’entretien des éoliennes est une affaire compliquée, car elles sont très éloignées les unes des autres. Dans le même temps, les éoliennes doivent fonctionner de manière fiable chaque fois que les conditions météorologiques sont idéales. Ainsi, SKF prend l'initiative de développer des services en dehors de son métier principal. Dans le cas présent, elle offre aux exploitants éoliens des moyens de faire fonctionner et d’entretenir leur site depuis n'importe quel lieu en utilisant des solutions basées sur le Cloud.

Le numérique offre aux entreprises de nouvelles opportunités de créer de la valeur. Ainsi, en adoptant une démarche d'innovation numérique, vous serez automatiquement amené à réfléchir à la valeur que vous souhaitez offrir à un marché donné dans le futur. Beckhoff, principal fournisseur de dispositifs de technologie d'automatisation, est un excellent exemple puisque cette entreprise a développé une solution qui envoie des données sur les systèmes essentiels à la mission depuis l’atelier de ses clients vers le Cloud. Cette connexion au Cloud ouvre une voie à double sens, une connexion bidirectionnelle: instantanément, les clients de Beckhoff peuvent recevoir et analyser les données de leurs machines via le Cloud, ce qui leur permet de décider de leur exploitation ou de leur maintenance partout dans le monde. En offrant une telle solution, Beckhoff, auparavant fabricant de matériel, se transforme non seulement en fournisseur de logiciels, mais devient aussi un catalyseur pour la transformation de ses clients. Ce changement permettra à Beckhoff d’affirmer sa nouvelle position dans la chaîne de valeur.

Cette démarche d'innovation numérique n’émergera pas du jour au lendemain au sein de votre entreprise. Cependant, comme le prouve le nombre croissant d'entreprises qui tirent parti du numérique en adoptant cette démarche, le jeu en vaut la chandelle. En fin de compte, cela signifie que vous ne vous contentez pas d’observer les changements qui se produisent autour de vous mais bien que vous préparez le terrain pour un avenir prometteur.