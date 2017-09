Faire de l’IT hybride l’élément clé de la transformation digitale

Chronique de Olivier Grosjeanne Dimension Data 12/09/17 11:13

L'infrastructure numérique hybride se fait une place dans les entreprises, le nombre d'applications gérées dans le cloud est en augmentation constante, mais alors comment enclencher une stratégie cohérente et effective ?

Dans une récente étude menée par 451 Research pour le compte de Dimension Data, l’évolution des entreprises vers des infrastructures hybrides se profile. Selon ce rapport intitulé "Success factors for managing hybrid IT", 35% des applications sont actuellement gérées hors cloud et ce chiffre devrait tomber à 31% d’ici 2019. Parallèlement, le taux de pénétration du cloud "privé" devrait lui passer de 17% à 19% sur la même période.

L’IT hybride se caractérise aujourd’hui par l’utilisation de différentes plateformes dans plusieurs lieux, tandis que le réseau représente le lien entre tous ces paramètres. Il permet aux utilisateurs d’accéder aux ressources dont ils ont besoin, où qu’ils soient. Sans réseau, l’IT hybride ne peut exister.

Mais alors, comment implanter une infrastructure numérique hybride au cœur de sa stratégie de transformation digitale ?

Les architectures WAN peuvent être un frein à la transformation vers l’hybride

À mesure que les entreprises engagent leur transition, la performance des architectures WAN est remise en cause : les coupures réseau se font fréquentes et le chemin des données du centre vers les branches toujours plus long. L’alternative des WAN hybrides est aussi relativement compliquée à mettre en place car elle requière la gestion de différents opérateurs.

Dans un environnement hybride, il est donc recommandé d’utiliser un fournisseur de services de gestion du réseau, indépendant des opérateurs, apportant ainsi un véritable équilibre entre VPN et Internet. L’implantation de l’IT hybride requiert ce mode de fonctionnement : les coûts engagés et la performance des applications de l’entreprise en dépendent.

Toutes les entreprises n’effectuent pas la migration de l’ensemble de leurs applications dans le cloud pour diverses raisons : questions de conformité ou exigences de performance locale. Pour atteindre le même niveau d’agilité dans le réseau du centre de données que dans le cloud, il est nécessaire que ce dernier soit défini par un logiciel. Les fonctionnalités du réseau ont donc migré dans le logiciel, de façon à ce que le réseau, les ressources de stockage auxquelles il est connecté et les autres données s’harmonisent automatiquement. Le besoin d’un SDN (Software Defined networking) est de facto de plus en plus présent.

L’amélioration des relations entre les équipes chargées du développement des applications et de l'exploitation des systèmes implique des mises à jour quotidiennes. L’infrastructure numérique doit donc pouvoir être reconfigurée extrêmement rapidement, pour cela elle ne peut être qu’automatique. Toutefois, ce ne sont pas seulement les processus technologiques qui doivent être mis à jour, les processus de management doivent l’être aussi. Sur un LAN et WAN traditionnel, un spécialiste reconfigurerait les différents appareils individuels manuellement. Mais dans un environnement hybride, il faut traiter le réseau en tant que système, le reprogrammer à travers un contrôleur SDN, via une API.

Lorsqu’une entreprise engage sa transition vers l’hybride, elle se retrouve face à différents fournisseurs cloud, proposant divers services. Savoir jongler entre les différents types de cloud est essentiel, au risque d’être attaché à un seul fournisseur et perdre ainsi l’objectif initial de l’IT hybride.

Avant de choisir son partenaire pour effectuer sa transformation vers l’IT hybride, il est important de garder à l’esprit le fait que ce partenaire soit polyvalent et capable de prendre en charge les besoins sur site et dans le cloud ; s’assurer de la sécurité, de la vitesse et la faible latence des connexions réseaux et enfin choisir un fournisseur neutre, à même d’optimiser le WAN hybride et d’orchestrer plusieurs réseaux dans le cloud, automatiquement.