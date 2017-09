Univers sans fil : les avantages pour les PME

Chronique de Morten Illum Aruba HPE 20/09/17 12:06

Très peu de PME possèdent un véritable service informatique pleinement opérationnel. Ce n’est pas pour autant que ces derniers peuvent faire l’impasse sur l’offre d’une expérience réseau moderne.

Hormis l’équipe informatique, combien d'utilisateurs s’y connaissent en fait un minimum en configuration et sécurisation réseau ? Il est donc temps de répondre aux attentes des plus petites entreprises et de simplifier la gestion réseau.

D’après de récentes études, 66 % des petites à moyennes entreprises (PME) envisagent l’utilisation du Cloud, des applications et des appareils mobiles comme une priorité stratégique. Ces entreprises se disent convaincues qu’elles ont de fortes chances d’améliorer leur expérience client si elles réalisent ce type d'investissement. C’est donc aux fournisseurs de technologies, qu'il incombe de faciliter le plus possible cet investissement.

Un réseau véritablement robuste exige de ses administrateurs une capacité à mettre en place un filtrage pour un million de sites Web, à créer des profils utilisateur individuels et à définir des protocoles de sécurité pour différentes applications. Cela représente une charge trop lourde pour nombre de chefs d’entreprise. C’est pourquoi ces derniers sont demandeurs d’outils et de logiciels de gestion capables de s’atteler à cette tâche.

Pour les points de vente au détail, la consultation systématique de leur smartphone par les clients en magasin génère un besoin manifeste de rapidité, de sécurité et de disponibilité du réseau. Les entreprises ne peuvent donc plus se contenter d’envoyer des notifications, mais doivent analyser les données transmises par les appareils de leurs clients et en tirer des leçons, par exemple pour l’agencement de leurs points de vente.

Dans une société de taille plus importante, le réseau dispose généralement d'une infrastructure solide, capable d'intégrer de nouvelles applications pour accompagner le développement de l’activité de l’entreprise. Qu’est-ce qui empêcherait les PME de disposer des mêmes fonctionnalités ?

Pour les PME, une solution sans fil doit être en mesure de gérer toute application métier avec un maximum de simplicité. Elle doit s’adapter au nombre croissant d'utilisateurs d’appareils mobiles et la sécurité intégrée doit être un prérequis. En bref, elle doit tout simplement être fonctionnelle. C’est la raison pour laquelle toute nouvelle technologie destinée à une PME doit offrir une configuration simple, ainsi qu’un contrôle et un dépannage rapide et précis à distance.

Avantages pour les petites entreprises

Par essence, les plus petites entreprises sont celles qui emploient le moins de personnes. Cependant, ces petites équipes peuvent encore saisir les opportunités qui s’offrent à elles afin de bénéficier des avantages offerts par la technologie au même titre que les plus grandes. Grâce à une gestion simple et sécurisée du réseau, les PME peuvent en effet profiter des avantages suivants :

Une facilité de gestion : les clients s’attendent désormais à utiliser des applications pour profiter d’une expérience technologique plus simple et plus rapide. Dans ce cas, pourquoi la gestion du réseau devrait-elle être différente ? Grâce à l’assistance de logiciels de gestion automatisée, les entrepreneurs seront désormais en mesure de définir facilement des contrôles réseau via une application sur mobile, et même de se connecter via des profils de réseaux sociaux. Un vrai jeu d’enfant !

: les clients s’attendent désormais à utiliser des applications pour profiter d’une expérience technologique plus simple et plus rapide. Dans ce cas, pourquoi la gestion du réseau devrait-elle être différente ? Grâce à l’assistance de logiciels de gestion automatisée, les entrepreneurs seront désormais en mesure de définir facilement des contrôles réseau via une application sur mobile, et même de se connecter via des profils de réseaux sociaux. Un vrai jeu d’enfant ! Une connexion Wi-Fi ultra-fiable et rapide pour des employés toujours connectés et productifs, et des applications stratégiques fonctionnant à grande vitesse, autant de facteurs créant une expérience mobile sur laquelle les clients peuvent compter.

pour des employés toujours connectés et productifs, et des applications stratégiques fonctionnant à grande vitesse, autant de facteurs créant une expérience mobile sur laquelle les clients peuvent compter. Un réseau automatisé et intelligent jouant le rôle de barrière de sécurité instantanée en détectant et en isolant tout appareil présentant un risque potentiel.

L’avenir des PME

Une fois l’infrastructure technologique prise en charge, les entreprises sont libres de s’adonner à leurs activités et d’innover. Au vu de l’évolution rapide de l’expérience client, amenée à se renouveler constamment avec notamment l’utilisation de services basés sur la géolocalisation via des applications mobiles, il est crucial que l’aspect purement technique ne constitue pas un frein. Le réseau doit pouvoir suivre le rythme des idées.

Pour y parvenir, l’assistance d'un fournisseur de technologie est au moins aussi importante que la solution elle-même. Par exemple, si un entrepreneur ne souhaite pas gérer sa propre infrastructure cloud, il doit pouvoir compter sur un partenaire pour s’en charger dans le cadre d'un service géré. Du point de vue des distributeurs, les occasions de travailler plus étroitement avec le segment des PME et d'offrir une solution à forte valeur ajoutée, tout en améliorant simultanément leurs propres offres, se multiplient.

Les petites entreprises, au budget et aux délais serrés, sont demandeuses de solutions sans fil fiables. Il est donc important pour ces sociétés d’être au contact de prestataires technologiques capables de leur apporter des solutions viables. Parce que pour une PME, petite taille ne doit pas nécessairement rimer avec réseau limité, mais plutôt avec solutions technologiques orientées client.