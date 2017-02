Le nouveau campus d'Apple accueillera ses premiers employés en avril

L'Apple Park est toujours situé à Cupertino. Lancé par Steve Jobs, il est économe en énergie et veut proposer un environnement de travail particulièrement agréable et esthétique.

L'Apple Park, le nouveau campus de la firme à la pomme, va bientôt accueillir ses premiers employés. A terme, cet espace s'étalant sur 70 hectares à Cupertino devra accueillir 12 000 employés. Ce processus commencera en avril, et durera six mois.

Le projet avait été lancé par Steve Jobs. "Steve a consacré une grande partie de son énergie à créer des environnements créatifs. Nous avons abordé la conception, l'ingénierie et la fabrication de notre nouveau campus avec le même enthousiasme et les mêmes principes de conception que ceux qui caractérisent nos produits", a déclaré Jony Ive, le Chief Design Officer d'Apple.

D'immenses panneaux de verre courbé encerclent le bâtiment principal du nouveau campus d'Apple. © Apple

L'Apple Park abritera un théâtre qui portera le nom de Steve Jobs, et qui aura une capacité de 1000 personnes. En plus de ce théâtre, l'Apple Park comprendra un centre d'accueil pour visiteurs avec un Apple Store et un café ouvert au public, un centre de fitness de 9 000 m² pour les employés d'Apple, ainsi que des installations de recherche et de développement. Les parcs du campus offrent plus de 3 kilomètres de sentiers, pour marcher et courir, ainsi qu'un verger, des prairies et un étang.

Le Steve Jobs Theatre. © Apple

Conçu en collaboration avec le cabinet d'architectes Foster+Partners (travaillant déjà avec Apple pour ses Apple Sores), l'Apple Park dispose d'un bâtiment principal en forme d'anneau de 260 000 m². "Les espaces de travail et les espaces verts sont conçus pour inspirer notre équipe tout en profitant à l'environnement. Nous avons réalisé l'un des bâtiments les plus écoénergétiques du monde et le campus fonctionnera entièrement grâce à de l'énergie renouvelable", a expliqué Tim Cook, le CEO d'Apple. Avec une installation de 17 mégawatts de panneaux solaires photovoltaïques sur son toit, Apple Park exploitera l'une des plus grandes installations solaires de son genre. Le bâtiment sera aussi naturellement ventilé.