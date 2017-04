Google fait toujours autant rêver les futurs ingénieurs

Universum a demandé à plus de 15 000 élèves en école d'ingénieur pour quelle entreprise ils rêvent de travailler. Les acteurs informatiques brillent dans le classement, y compris des français.

Quelles sont les entreprises qui font aujourd'hui le plus rêver les étudiants en école d'ingénieur en France ? C'est précisément ce qu'a demandé Universum à plus de 15 000 d'entre eux (16 036 exactement). Et force est de constater que les géants américains de l'informatique et du logiciel ont toujours autant la cote.

Comme l'année dernière, Google reste ainsi la deuxième entreprise la plus citée. Quant à Apple, il voit sa popularité croître, passant de la 7e à la 6e place du classement. Microsoft gagne aussi 2 places. Le premier acteur français du secteur de l'édition de logiciel est Dassault Systèmes, qui perd une place, et sort donc du Top 10, pour être classé 11e. Autre acteur français de ce secteur qui perce dans le classement : Ubisoft. Cet éditeur figure aussi dans le Top 15, et passe même de la 15e à la 13e place cette année.

Employeurs Rang 2017 Rang 2016 Airbus Group 1 1 Google 2 2 Thales 3 3 Safran 4 5 Dassault Aviation 5 4 Apple 6 7 Microsoft 7 9 EDF 8 6 Air France 9 12 VINCI 10 8 Dassault Systèmes 11 10 L'Oréal Group 12 13 Ubisoft 13 15 PSA Peugeot Citroën 14 17 ENGIE 15 18 Groupe Renault 16 27 Total 17 11 CNRS 18 16 Bouygues Construction 19 20 Amazon 20 non classé LVMH 21 22 Eiffage 22 21 IBM 23 19 Parrot 24 33 Nestlé 25 26 General Electric (GE) 26 28 SNCF 27 24 Decathlon 28 31 Veolia 29 25 Zodiac Aerospace 30 non classé Sony 31 30 DCNS 32 47 Alstom 33 23 Bombardier 34 29 Danone 35 35 Electronic Arts 36 37 Orange 37 34 CNES 38 42 Daimler/Mercedes-Benz 39 43 BNP Paribas 40 36 McKinsey & Company 41 39 Siemens 42 48 Areva 43 32 CEA 44 41 Goldman Sachs 45 45 EY (Ernst & Young) 46 40 The Boston Consulting Group 47 44 Société Générale 48 46 Capgemini 49 49 Michelin 50 51 Air Liquide 51 53 Coca-Cola Enterprises 52 50 Suez 53 38 HSBC 54 52 Schneider Electric 55 56 MBDA 56 58 Bosch 57 65 Unilever 58 64 Groupe Volvo 59 66 Valeo 60 63 Saint-Gobain 61 61 J.P. Morgan 62 55 Blablacar 63 60 Deloitte 64 59 HEINEKEN 65 68 Johnson & Johnson 66 70 Huawei 67 85 Accenture 68 62 Banque de France 69 69 Colas 70 54 PwC 71 73 Mondelēz International 72 79 Philips 73 76 KPMG 74 75 Groupe Canal + 75 57 RATP 76 91 Altran 77 87 Mazars 78 74 Morgan Stanley 79 77 Procter & Gamble (P&G) 80 89 SPIE 81 72 ALTEN 82 92 Sopra Steria 83 86 Shell 84 83 Schlumberger 85 71 Faurecia 86 non classé Mars 87 95 Arkema 88 93 Dell 89 84 Bouygues Telecom 90 82 SOLVAY 91 94 AXA 92 88 Atos 93 90 Hewlett Packard Enterprise 94 non classé Technip 95 78 Carrefour 96 103 AKKA Technologies 97 104 BASF 98 97 Groupe Crédit Agricole 99 102 Deutsche Bank 100 106

