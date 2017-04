Véronique Duong (SEO Camp) "La qualification QASEO s'adresse aux SEO ayant un peu d'expérience"

L'association des référenceurs a élu une nouvelle présidente, Véronique Duong, qui détaille au JDN ses projets, comme la multiplication des événements.

JDN. Quelles sont vos priorités en tant que nouvelle présidente de l'association de référenceurs SEO Camp ?

Consultante SEO chez Fabernovel Data & Media, Véronique Duong est la nouvelle présidente de SEO Camp. © V.D.

Véronique Duong. Je veux que l'association organise plus d'événements, et je souhaite que ceux qui existent déjà grandissent. J'étais déjà active au sein de SEO Camp, et j'ai pu lancer le format atelier, que j'aimerais développer. Ces ateliers permettent d'acquérir des connaissances essentielles en SEO, en apprenant par exemple comment fonctionnent les moteurs ou comment bien choisir les mots clés à viser. Ils traitent aussi de sujets voisins au SEO : Analytics, HTML/CSS... Pour l'instant, ces ateliers sont organisés à Paris, mais nous voulons les lancer sous forme de webinars à destination des francophones.

Il y a aussi les cycles de conférences, avec des événements que nous organisons, comme le SEO Camp'us Lyon le 21 avril, ou ceux dont nous sommes partenaires. En un an, grâce à ces événements, nous sommes passés de 350 à 450 membres. Pour faire grandir l'association, je veux multiplier les évènements.

Une autre priorité est de trouver un membre permanent. Nous avons besoin de cette personne pour gérer tous les bénévoles. Une offre d'emploi sera bientôt diffusée.

SEO Camp vient aussi de lancer une nouvelle qualification, le QASEO. En quoi se distingue-telle de la certification CESEO, créée il y a plusieurs années ?

La CESEO, pour "Certification Expert SEO" est connue pour être difficile, et c'est d'ailleurs ce que qui fait son intérêt. La QASEO, pour "Qualification d'Aptitude au SEO", se veut plus accessible, mais reste exigeante. Elle vise les professionnels qui ont une base solide, ou quelques années d'expérience. Elle s'obtient suite à un examen de 40 minutes et de 80 questions, auquel il faut avoir 80% de bonnes réponses. Pour l'instant, seules des sessions physiques ont été organisées, mais des sessions par visioconférences sont prévues.

Les premières QASEO ont été délivrées en mars

Les premières QASEO ont été délivrées lors de l'événement parisien phare de l'association, le SEO Camp'us, en mars dernier. Sur la cinquantaine de personnes qui l'ont tentée, une petite vingtaine l'a obtenue. Une page liste les certifiés. Nous nous demandons si nous n'allons pas la rendre plus facile, c'est en discussion. Je travaille aussi pour que CESEO et QASEO soient reconnues par l'Etat.

Vous avez aussi une formation dans l'ingénierie linguistique multilingue. Quel est le rapport avec le SEO ?

L'ingénierie linguistique multilingue correspond au traitement automatique des langues. Cette spécialité s'intéresse à l'étude de corpus de texte, aux séquences de lettres, ou encore au calcul de la similarité entre des textes. Autant de domaines qui ont intéressé Google. Il y a aussi le TF-IDF ("Term Frequency-Inverse Document Frequency", ndlr) qui permet d'évaluer l'importance d'un terme et qui pourrait avoir inspiré le fonctionnent des moteurs. Baidu l'utilise en tout cas, j'en ai eu la confirmation.

