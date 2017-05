Le SMX Paris se tiendra les 1er et 2 juin

Responsables marketing et professionnels du SEO/SMO/SEA, découvrez le programme de cet événement du search et profitez d'un code de réduction offert par le JDN.

Pour la 8e année consécutive, le SMX, pour Search Marketing Expo, donnera rendez-vous aux professionnels du search à Paris. Cette année, l'événement, dont est partenaire le JDN, aura lieu les 1er et 2 juin 2017. Il se tiendra aux Espaces Cap 15, dans le XVe arrondissement de Paris, non loin de la Tour Eiffel.

Le programme est riche en conférences dédiées au SEO, au SEA, au SMO et plus globalement au search marketing. "Comment se préparer à l'index mobile first ?", "Comment tirer profit de la donnée SEO pour sa stratégie de marketing digital ?", "Voice search : comment ranker ?", "Big data et SEO prédictif, les nouveaux leviers de performance e-business ?" et "Réussir sa migration vers HTTPS" apparaissent ainsi dans le programme de cette édition, consultable en ligne.

Parmi les intervenants figurent de nombreux spécialistes du secteur : Mathieu Chapon (Search Foresight), Sébastien Monnier (Woptimo), Sylvain Richard (AxeNet) ou encore Daniel Roch (SeoMix) pour n'en citer que quelques-uns. Des SEO in-house, comme Aurélie Moulin (Au féminin), Nicolas Plantelin (Voyages-SNCF) ou Cécile Beroni (Priceminister), sont également au programme. Philippe Colombet, head of EMEA strategic relationship for news & publishers chez Google interviendra pour une conférence dédiée aux progressive web apps et au format AMP. Eric Enge (Stone Temple) sera le speaker d'une keynote qui abordera les impacts du machine learning sur le marketing digital

A noter enfin qu'après les conférences, le 1er juin, aura lieu la remise des prix des SEMY Awards, qui récompenseront les meilleures campagnes SEO, SEA, multicanal, et BtoB.

Le JDN, partenaire de l'événement, offre à ses lecteurs un code permettant bénéficier de 15% de remise sur les Pass : JDN17. Inscription, réservation, et informations complémentaires sur le site de l'événement