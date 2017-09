Les candidatures au prix Business with Attitude sont ouvertes

Les créatrices de start-up françaises montées entre 2011 et 2016 ont jusqu'au 20 octobre pour s'inscrire à cette compétition organisée par Madame Figaro.

Pour que l'idée de business ne soit plus uniquement associée à une image masculine arpentant la dalle de la Défense en costume cravate, Madame Figaro lance la deuxième édition de son prix Business with Attitude. Il récompense des femmes créatrices d'entreprises et leur donne de la visibilité à travers une série d'articles publiés dans l'hebdomadaire féminin.

Pour s'inscrire à cette compétition, il suffit de remplir le formulaire d'inscription avant le 20 octobre 2017 à minuit et de suivre le mode d'emploi présenté sur le site du magazine. Le trophée est destiné aux business women dont la jeune pousse, basée en France, a entre une et cinq années d'existence. La société doit avoir levé au minimum 250 000 euros ou afficher un chiffre d'affaires équivalent, et exercer dans l'un des cinq secteurs d'activité suivants :

Savoirs, pour les entreprises centrées sur la culture, l'éducation, l'apprentissage, l'ouverture au monde ou encore la transmission des connaissances

Engagement, pour les sociétés qui placent l'efficacité économique de leur projet au service de l'intérêt général

Création, pour les compagnies qui renouvellent la façon de concevoir, de dessiner, de produire et de consommer la mode, la beauté, l'architecture, le design et l'image

"Next techs", pour les jeunes pousses dont l'innovation et le processus s'appuient sur le développement d'une nouvelle technologie et dont le concept transforme une pratique, une organisation ou encore un savoir-faire

Génération services, pour les start-up dont les services, tous secteurs confondus, créent un rapport différent à la consommation, au travail, à l'alimentation et au corps

Les lectrices de Madame Figaro pourront voter pour leur projet favori dans chaque catégorie à partir de début novembre, en consultant les dossiers de candidature et les vidéos des 15 demi-finalistes sélectionnées par la rédaction. Les cinq finalistes pourront participer à des ateliers personnalisés correspondant à un enjeu central pour le développement de leur start-up et à un lab média. Créé cette année, ce dernier les aidera à construire une stratégie de communication efficace.

La gagnante de ce concours, soutenu par Longchamp, sera choisie le 15 mars 2018 par un jury de spécialistes du monde des start-up. Les résultats seront annoncés au cours d'une soirée organisée à la Gaîté Lyrique, dans le troisième arrondissement de Paris.

