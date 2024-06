Info JDN : Lucead, place de marché publicitaire dédiée à la Privacy Sandbox sur Chrome, se lance en France

Créée par deux ingénieurs vétérans de l'adtech française, la place de marché offrira du support aux éditeurs comme aux annonceurs et se concentrera sur le retargeting dans un premier temps

Ils sont très motivés pour s'attaquer à un marché que très peu d'acteurs approchent aujourd'hui : l'activation de campagnes publicitaires en s'appuyant sur la Privacy Sandbox sur Chrome. Jusque-là seuls de gros retargeteurs tels que Criteo et RTB House et le DSP Adform menaient la danse en tant que pionniers des tests des API de reciblage et d'attribution de la Privacy Sandbox. On peut aussi citer le travail réalisé par Antvoice avec Topics (l'API de segmentation d'audiences et de ciblage). Désormais deux vétérans de l'adtech entrent dans le bal avec une proposition spécifique et différente : ils lancent une place de marché publicitaire spécialisée dans la Privacy Sandbox servant à la fois le sell-side et le buy-side.

La marketplace s'appelle Lucead et ses deux fondateurs sont Elmostapha Bel Jebbar, CEO, et Aymeric Le Corre, CTO. Le premier a passé quelques années chez Smart (Equativ) puis chez Sublime Skinz (devenue Sublime puis propriété d'Azerion en 2021) en tant que directeur de produit. Le second est le créateur de la solution d'habillage en programmatique lancée par Sublime Skinz, entreprise qu'il a cofondée en 2012. "La Privacy Sandbox est un outil en évolution qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui. Le fait de mettre les mains à la pâte est le meilleur moyen d'influer sur cette évolution afin qu'il soit mieux adapté aux besoins du marché. Avec la suppression imminente des cookies, il est crucial que tous les acteurs du marché commencent à se familiariser avec cette technologie qui, bien que puissant et prometteuse, reste un outil complexe à maîtriser et nécessite une grande technicité", déclare Elmostapha Bel Jebbar.

En effet, les éditeurs que nous avons récemment consultés indiquent ne pas disposer d'une vue précise sur ce qui se passe avec la Privacy Sandbox, aucune donnée spécifique ne circulant dans les outils publicitaires pour discriminer le trafic en provenance de ses API sur Chrome. Même difficulté côté achat : mis à part les bêta-testeurs, les acheteurs ne savent pas s'ils achètent du trafic provenant de la Privacy Sandbox. Très peu de DSP le proposent et Google lui-même est extrêmement prudent : non seulement ses technologies publicitaires côté buy side (DV 360 et Google Ads) ne le proposent pas comme les reportings côté sell side (GAM) sont rudimentaires.

"Avec la Privacy Sandbox, c'est le navigateur qui assume les tâches consistant à classer les centres d'intérêt des internautes (Topics) et à les recibler (Protected Audience API). Aucune donnée ne circule, aucun identifiant individuel n'est attribué aux utilisateurs : toute la gestion des profils utilisateurs et des enchères reste centralisée entre les mains du navigateur. En revanche, plusieurs paramétrages sont à faire pour un meilleur résultat à la fois pour l'éditeur qui souhaite accueillir des campagnes sur ses inventaires et pour l'annonceur qui veut recibler les visiteurs de son site", explique Aymeric Le Corre.

C'est là qu'entre en jeu Lucead, surcouche servant à faciliter le paramétrage et l'optimisation de la Privacy Sandbox aussi bien pour le sell side que le buy side. "Lucead est une marketplace servant à connecter les acheteurs et les vendeurs sur la Privacy Sandbox. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur le use case du reciblage, à travers l'API Protected Audience", précise Elmostapha Bel Jebbar.

Un simple tag Lucead à intégrer dans son site permettra :

Quand on est un éditeur de site, de mettre en vente ses inventaires sur la Privacy Sandbox en pré-bid tout en configurant sa stratégie de vente (définition de prix planchers, de listes d'exclusion, etc.).

Quand on est une agence travaillant pour le compte d'annonceurs ou e-commerçants voulant faire du retargeting, de définir les groupes d'intérêt de son site et la stratégie d'enchères en amont à privilégier pour recibler ses visiteurs ailleurs sur le web (inventaires à privilégier avec des listes d'inclusion ou d'exclusion, offre de prix, volume d'impressions, frequency capping, géociblage, etc.).

Lucead sera un ad exchange ouvert : il compte accueillir l'inventaire Privacy Sandbox proposé par d'autres SSP comme il accepte de seulement paramétrer les groupes d'intérêt d'annonceurs quand ces derniers préféreront se servir de leur propre DSP pour activer ce type de campagne.

Les deux partenaires restent convaincus des atouts de la solution : un reach inégalé, la Privacy Sandbox couvrant tout l'inventaire opt-in de Chrome et des API sur Android (et pourquoi pas demain ceux des autres navigateurs vu que les API sont open source) ; l'absence de traceurs individuels et de collecte de données personnelles ; et un déploiement quasiment natif côté éditeur ou publisher (que la surcouche Lucead permet ensuite de piloter). "Notre ambition est de permettre à des sites de tout type et toute taille d'accéder à la demande de la Privacy Sandbox. C'est une manière aussi pour nous de participer à la préservation de la diversité de l'open web dans l'ère post-cookie", conclut Elmostapha Bel Jebbar.

C'est le tout début de l'histoire pour Lucead, qui prospecte et cherche à faire connaître sa solution à tout le marché afin de mettre en place les premiers POC très prochainement. Son modèle économique sera le revenue sharing, standard du marché.