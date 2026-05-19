Social publishing : Mediads lève 3 millions d'euros pour se développer aux Etats-Unis

L'adtech française revendique la place de pionnière du social publishing qui consiste à s'appuyer sur la réputation des éditeurs premium pour améliorer les résultats des campagnes social ads.

Mediads, plateforme française de social publishing, annonce ce 19 mai réaliser une levée de 3 millions d’euros auprès de Seventure Partners, 404 Ventures et des business angels. L’argent servira au développement commercial de l’adtech aux Etats-Unis.

C’est la toute première levée de fonds de Mediads qui déclare être rentable et en croissance annuelle de 100% depuis trois ans. L’entreprise revendique la place de pionnière en matière de technologie de social publishing, un créneau exploré par les éditeurs premium depuis 2023 en France. Parmi les "250 marques médias partenaires exclusives dans le monde" de Mediads, on peut citer en France les marques du groupe Figaro, Brut, Euronews, Futura et 20 Minutes.

Aux Etats-Unis, où des campagnes sont déjà live, la plateforme collabore notamment avec le groupe Ziff Davis (Mashable, CNET, ZDNET et PC Mag, entre autres), Entrepreneur.com, Time Out et Prisa Media pour les éditions anglophones d’El País et d’As. "Certains annonceurs européens utilisent Mediads pour optimiser le ROI de leurs campagnes aux Etats-Unis. La levée nous donne les moyens d’industrialiser cette présence et d’attaquer le marché américain directement, des deux côtés de l'écosystème", précise au JDN Stéphane Labrouche, cofondateur de Mediads.

Le principe au cœur du social publishing (connu aussi par "social amplification") est d’offrir aux annonceurs la caution de médias connus pour leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux (social ads). L’utilisateur voit la publicité comme si elle avait été émise par le média, une caution qui à elle seule renforce les performances de la campagne selon les défenseurs de ce modèle. À campagne identique, le gain de performance constaté peut atteindre jusqu’à +150% selon Mediads.

"L’annonceur n’a rien à modifier dans son infrastructure : il autorise Mediads directement depuis son espace publicitaire existant (Business Manager chez Meta, Ads Manager chez TikTok) sans transfert de budget ni de compte", précise Stéphane Labrouche. C’est ensuite Mediads qui orchestre la diffusion des campagnes depuis les profils médias de ses partenaires éditeurs. "L’annonceur garde la main sur ses pixels, ses audiences, ses visuels, son budget. Seul le profil qui diffuse la publicité change. Et c’est précisément ce changement qui optimise le ROI des social ads des annonceurs : l’autorité de la marque média fait le travail d’optimisation de l’attention et des conversions auprès des persona clients de l’annonceur."

Créé en 2022, Mediads est également présent en Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni, mais la France reste son principal marché.