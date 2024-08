Levée de fonds d'OpenAI : Apple et Nvidia prêts à investir plusieurs milliards

Alors que les régulateurs surveillent de près l'évolution du marché, de nouveaux investissements massifs sont en préparation pour soutenir l'innovation technologique.

OpenAI, le créateur du célèbre ChatGPT, est en pleine préparation d'une nouvelle levée de fonds qui pourrait le valoriser à plus de 100 milliards de dollars. Dans cette course à l'intelligence artificielle, Apple et Nvidia, deux géants technologiques, se préparent à investir massivement.

L'essor d'OpenAI et la participation des géants de la tech

OpenAI, fondée par Sam Altman en 2015, a rapidement gagné en notoriété grâce à son modèle d'IA générative, ChatGPT, lancé en 2022. Ce modèle a déclenché une véritable révolution dans le domaine de l'IA, poussant de nombreuses entreprises à investir massivement pour ne pas se laisser distancer. En février 2023, OpenAI avait déjà été évaluée à 80 milliards de dollars lors d'une précédente levée de fonds, menée par Thrive Capital.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal et Bloomberg, relayées par Reuters, Apple et Nvidia sont actuellement en négociations pour rejoindre ce nouveau tour de table. Apple, traditionnellement prudent dans ses investissements externes, semble cette fois-ci prêt à faire une exception pour renforcer ses capacités en IA. Nvidia, de son côté, cherche à sécuriser sa position de fournisseur clé pour les entreprises développant des modèles d'IA à grande échelle.

L'implication stratégique d'Apple et Nvidia

L'intérêt d'Apple pour OpenAI est un signe fort de l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans sa stratégie globale. En juin 2023, Apple avait déjà annoncé l'intégration de ChatGPT dans son écosystème sous l'initiative "Apple Intelligence". Ce partenariat a permis à Apple de proposer de nouvelles fonctionnalités d'IA sur ses appareils, notamment avec une mise à jour majeure de l'assistant vocal Siri.

Phil Schiller, vice-président marketing chez Apple, a été nommé observateur au conseil d'administration d'OpenAI, une décision révélatrice de l'implication stratégique de la firme de Cupertino. Selon les sources du Wall Street Journal, cet investissement d'Apple pourrait également être motivé par le désir de garder un contrôle direct sur les développements futurs de l'IA au sein de son écosystème.

Nvidia, pour sa part, est déjà un acteur incontournable dans le développement de l'IA grâce à ses puces graphiques (GPU), essentielles pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. La Tribune nous rappelle que la société a récemment enregistré un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars pour la période de fin avril à fin juillet 2023, une croissance de 122% par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce à l'essor de l'IA.

Le contexte réglementaire et les enjeux concurrentiels

La participation d'Apple, Nvidia et possiblement Microsoft à cette levée de fonds n'est pas sans soulever des questions sur les implications concurrentielles. Les régulateurs européens et américains surveillent de près les investissements dans l'IA pour éviter toute concentration excessive de pouvoir qui pourrait freiner l'innovation ou créer des barrières d'entrée pour de nouveaux acteurs. Les trois plus grandes capitalisations boursières du monde derrière la même entreprise pourraient provoquer des réactions, notamment de la part de la Commission européenne.

Par ailleurs, la législation autour de l'IA se renforce. Le Parlement californien a récemment adopté une loi visant à encadrer les grands modèles d'IA pour éviter qu'ils ne causent des catastrophes majeures. OpenAI a exprimé ses réserves face à cette régulation, craignant une fuite des talents et des innovateurs hors de la Silicon Valley.