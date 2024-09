Bourse : les marchés mondiaux entre prudence et attentes avant l'annonce de la Fed

L'activité boursière se fait discrète en ce début de semaine, en l'absence des grandes places asiatiques, tandis que les spéculations autour de la future décision de la Fed sur les taux alimentent les discussions.

Les marchés mondiaux évoluent dans un climat de prudence en ce début de semaine, alors que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur la baisse de ses taux directeurs. Avec les Bourses asiatiques partiellement fermées en raison de jours fériés, et les indices européens et américains dans l'expectative, l'attention se porte sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui aura lieu mercredi.

Les performances contrastées des marchés internationaux

L'Asie connaît un début de semaine calme en raison des fermetures des marchés en Chine continentale, au Japon et en Corée du Sud. En Chine, les marchés seront fermés jusqu'à mardi pour la fête de la mi-automne, tandis que Tokyo est fermé pour la Journée des personnes âgées, et Séoul pour Chuseok. Ce calme relatif dans la région a conduit les investisseurs à se concentrer sur les développements en Europe et aux États-Unis.

En Europe, les Bourses ouvrent en légère baisse lundi matin. À Paris, le CAC 40 recule de 0,14%, tandis que Londres perd 0,17% et Francfort 0,31%.

Aux États-Unis, le Dow Jones a gagné 0,72% vendredi à 41.393,78 points, clôturant ainsi dans le vert. Le moral des ménages américains s'est amélioré davantage que prévu en septembre, selon une enquête de l'Université du Michigan parue vendredi, dont l'indice de confiance est monté à 69, contre 67,9 en août.

Les attentes autour de la décision de la Fed

La réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, prévue pour les 17 et 18 septembre, est au centre de l'attention. Les investisseurs se demandent si la banque centrale américaine procédera à une baisse de 25 ou 50 points de base.

Certains analystes, comme Bill Dudley, ancien président de la Fed de New York, estiment qu'une réduction de 50 points serait plus efficace. "Il existe de fortes chances" pour que la Fed abaisse "ses taux de 50 points de base", a déclaré Dudley, cité par Les Echos.

Cependant, d'autres experts restent plus prudents. Carol Kong, stratège chez Commonwealth Bank of Australia, juge qu'une baisse d'un quart de point est plus probable, considérant que le ralentissement économique américain n'est pas assez marqué. "Comme le consensus des économistes, nous ne nous attendons pas à une récession immédiate aux États-Unis", explique t-il.

Événements économiques et éléments de contexte

Outre la décision de la Fed, plusieurs indicateurs économiques importants sont attendus cette semaine. L'indice du coût du travail du deuxième trimestre pour la zone euro, prévu lundi, sera suivi de près, ainsi que l'enquête manufacturière Empire State de la Fed de New York pour septembre. Ces données pourraient influencer les décisions des investisseurs dans les prochains jours.

De plus, en Europe, la balance commerciale de la zone euro pour juillet sera publiée, fournissant des informations supplémentaires sur la santé économique du Vieux Continent. Aux États-Unis, les ventes au détail et la production industrielle du mois d'août seront également des indicateurs cruciaux avant la décision de la Fed.