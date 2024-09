Bourse : tension globale avant les annonces de la Réserve fédérale

La prudence domine sur les marchés mondiaux, alors que les investisseurs scrutent les indicateurs économiques dans l'attente de nouvelles orientations monétaires.

Les marchés internationaux, des États-Unis à l'Asie en passant par l'Europe, traversent une période d'incertitude marquée par la réunion imminente de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'attention des investisseurs est fixée sur les décisions de politique monétaire qui pourraient entraîner des réductions de taux d'intérêt, influençant directement les grandes places financières mondiales. Cette atmosphère de spéculation a créé des tensions et des mouvements de marché contrastés ces dernières heures.

Wall Street en quête de stabilité avant la décision de la Fed

Les indices américains, notamment le Dow Jones et le S&P 500, se sont stabilisés lundi soir après une séance marquée par des performances mitigées. Le Dow Jones a clôturé à un niveau record de 41 622,08 points (+0,55%), tandis que le S&P 500 a enregistré une faible hausse de 0,13%, atteignant 5 633,09 points. En revanche, le Nasdaq Composite, plombé par les pertes dans le secteur technologique, a reculé de 0,52%.

L'incertitude règne sur l'ampleur de la baisse des taux que la Fed pourrait annoncer. Les analystes et investisseurs spéculent sur une réduction des taux de 25 à 50 points de base, les chances s'orientant de plus en plus vers une baisse plus agressive.

Selon les données de l'outil CME Fedwatch citées par Investing.com, 68% des traders anticipent une réduction de 50 points de base, tandis que 32% misent sur une baisse plus modérée de 25 points de base. Ce climat d'attente a créé une certaine volatilité sur Wall Street, bien que les indices majeurs restent proches de leurs sommets.

Les marchés asiatiques sous pression

Les marchés asiatiques ont connu des mouvements plus contrastés, reflétant l'incertitude ambiante autour de la politique monétaire américaine. Le Nikkei 225 au Japon a chuté de 1%, principalement en raison de la hausse du yen, qui nuit à la compétitivité des exportateurs japonais. Ce mouvement a été amplifié par les inquiétudes concernant les décisions de la Banque du Japon, qui se réunit également cette semaine.

En dehors du Japon, le Hang Seng à Hong Kong a progressé de 1,44%, bénéficiant d'un regain d'optimisme des investisseurs, tandis que l'indice MSCI des actions Asie-Pacifique a gagné 0,47%. Cependant, le volume des transactions est resté faible en raison des jours fériés en Chine et en Corée du Sud.

Les Bourses européennes en légère hausse avant les annonces

De leur côté, les Bourses européennes affichent une légère reprise après une séance précédente plus calme. À l'ouverture, Bourse Direct nous indique que le CAC 40 à Paris a progressé de 0,47%, tout comme le DAX allemand qui a gagné 0,28%. Londres et Milan ont également suivi cette tendance haussière, avec des gains respectifs de 0,77% et 0,47%.

Cette dynamique reste toutefois fragile, les investisseurs européens étant tout aussi attentifs aux signaux envoyés par la Fed. Les prévisions économiques à venir aujourd'hui, telles que les ventes au détail aux États-Unis et les chiffres de la production industrielle, sont également scrutées de près, car elles fourniront des indices supplémentaires sur la trajectoire économique américaine et mondiale.

Vers une nouvelle ère de politique monétaire

Quelle que soit la décision finale de la Fed, cette réunion pourrait marquer le début d'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire. La réduction des taux d'intérêt pourrait se prolonger dans les mois à venir, surtout si les données économiques continuent de signaler un ralentissement de la croissance et une inflation persistante.

Cependant, certains analystes, tels que ceux de BlackRock Investment Institute, restent prudents quant à l'ampleur de ces baisses, mettant en garde contre une surestimation des risques de récession et un optimisme excessif sur une réduction rapide de l'inflation. À court terme, la volatilité pourrait donc persister sur les marchés, les investisseurs naviguant entre attentes et réalités économiques.