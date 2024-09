Bourse : La Chine peine, Wall Street flambe et l'Europe observe

Alors que les banques centrales ajustent leurs politiques, les places financières mondiales dévoilent des performances contrastées, sous l'œil attentif des investisseurs.

Hier, les marchés mondiaux ont réagi de manière contrastée face à plusieurs événements clés, notamment la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et les décisions des banques centrales en Asie. Tandis que Wall Street a clôturé en nette hausse, la Chine continue de montrer des signes de faiblesse, et l'Europe se maintient dans une relative stabilité, en attendant des développements économiques et politiques importants.

La Chine à la traîne malgré une économie sous pression

En Asie, les marchés chinois se sont montrés particulièrement faibles. L'indice composite de Shanghai a perdu 0,22% à 2 730,10 points, tandis que Shenzhen a reculé de 0,30% à 1 492,52 points.

Cette contre-performance intervient alors que la Banque populaire de Chine a maintenu ses taux directeurs inchangés, décevant ainsi les attentes d'une réduction pour soutenir une économie qui peine à retrouver son dynamisme.

L'inflation en Chine est restée stable, mais les investisseurs attendent toujours des mesures de relance économique selon Les Echos, surtout dans un contexte où le yuan montre des signes d'affaiblissement face au dollar. Le manque d'intervention active de la banque centrale chinoise continue de peser sur le marché intérieur.

En revanche, à Tokyo, la Bourse a été plus dynamique. L'indice Nikkei a progressé de 2,04 % à 37 913,43 points, principalement soutenu par le secteur de l'export, qui a bénéficié de l'affaiblissement du yen face au dollar, actuellement à 142,70 yens pour un dollar.

Wall Street : La Fed propulse les marchés à des sommets

Aux États-Unis, Wall Street a enregistré des performances record après l'annonce d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed). Le Dow Jones a terminé à 42 025,19 points (+1,26%), tandis que le S&P 500 a pris 1,70% à 5 713,64 points, marquant ainsi une journée historique pour les marchés américains. Le Nasdaq Composite a lui aussi bondi de 2,51%, dépassant les 18 000 points.

La baisse des taux directeurs de la Fed, à 4,75%-5,00%, a rassuré les investisseurs sur la solidité de l'économie américaine, malgré les récents indicateurs sur l'emploi qui ont montré un léger ralentissement des inscriptions hebdomadaires au chômage, tombées à 219 000.

Les prévisions économiques optimistes de la Fed ont renforcé les achats d'actions, notamment dans le secteur technologique, où les valeurs comme Nvidia et Tesla ont respectivement gagné 4% et 7,4%, comme le rapporte Investing.com.

L'Europe en observation avant des décisions majeures

En Europe, les Bourses ont connu une session plus stable. Le CAC 40, après une performance remarquable plus tôt dans la semaine, a légèrement reculé ce vendredi matin, de 0,33% à 7 590,2 points, principalement en raison de la baisse des valeurs automobiles. Stellantis et Renault ont reculé de 2,2% et 2,4% respectivement, à la suite d'un avertissement de Mercedes-Benz concernant ses ventes en Chine.

Cependant, les investisseurs européens restent prudents en prévision des discours à venir de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et de la décision de la Banque du Japon, qui a maintenu son taux directeur à 0,25%. L'attente des prochaines mesures de politique monétaire dans la zone euro et les annonces de la BoJ continuent de freiner l'enthousiasme des marchés européens.