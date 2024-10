Bourse : Wall Street continue de grimper, les marchés européens et asiatiques mitigés

Entre prudence et opportunités, les marchés mondiaux réagissent différemment aux annonces économiques, notamment en Asie, où la relance chinoise tarde à convaincre.

Vendredi dernier, Wall Street a clôturé en hausse, avec de nouveaux records pour les indices Dow Jones et S&P 500, portés par des résultats d'entreprises solides. Toutefois, ce lundi, les marchés européens et asiatiques ont démarré de manière plus incertaine.

Wall Street atteint de nouveaux sommets

Wall Street a clôturé sur des niveaux record vendredi. Le Dow Jones a enregistré une légère hausse de 0,09%, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,40%, signant une sixième semaine consécutive de gains. Le Nasdaq, pour sa part, a grimpé de 0,63%, soutenu par les excellents résultats de Netflix (+11,09%), qui a largement dépassé les attentes en termes d'abonnés.

Le secteur technologique a ainsi joué un rôle moteur dans cette progression, avec des entreprises comme Apple, dont les ventes d'iPhone 16 en Chine ont bondi de 20% sur les trois premières semaines de commercialisation. Cette dynamique positive continue de renforcer la confiance des investisseurs américains, qui misent sur la solidité des résultats d'entreprises pour soutenir le marché.

L'Europe entre prudence et espoir

En Europe, les Bourses affichent des performances contrastées. Ce lundi, le CAC 40 à Paris a reculé de 0,21%, tandis que la Bourse de Francfort a également perdu du terrain (-0,19%). Ces résultats reflètent une certaine prudence de la part des investisseurs, alors que 19 entreprises du CAC 40 sont sur le point de publier leurs résultats trimestriels selon Les Echos. Les doutes sur la croissance mondiale, notamment en raison de l'exposition à la Chine, pèsent sur ces marchés.

Londres, en revanche, a connu une légère hausse (+0,19%), soutenue par les perspectives positives dans certains secteurs. Malgré cela, les investisseurs européens restent attentifs aux signaux économiques globaux et aux résultats des entreprises pour orienter leurs décisions.

L'Asie réagit aux mesures de relance en Chine

Du côté des marchés asiatiques, la tendance est également mitigée. L'indice Nikkei a clôturé en légère baisse (-0,07%) tandis que le Topix a reculé de 0,34%. Ces résultats sont influencés par les récentes annonces de la Banque populaire de Chine, qui a une nouvelle fois abaissé deux taux directeurs clés pour stimuler l'économie du pays.

La Banque populaire de Chine a annoncé une réduction des taux d'intérêt à un an (de 3,35% à 3,10%) et à cinq ans (de 3,85% à 3,60%). Ces mesures visent à soutenir les prêts aux entreprises et aux ménages et à éviter que l'économie chinoise ne retombe dans la déflation. Toutefois, les analystes estiment que ces actions pourraient ne pas suffire à restaurer la confiance des entreprises et des consommateurs, et que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour atteindre l'objectif de croissance de 5% pour 2024.

Les marchés financiers asiatiques resteront donc attentifs à d'autres annonces de la part de Pékin dans les semaines à venir, alors que la Chine cherche à relancer sa deuxième économie mondiale.

Perspectives pour la semaine à venir

Les prochains jours seront cruciaux pour les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs attendent les résultats trimestriels de nombreuses entreprises, qui permettront de mieux évaluer l'état de la reprise économique. Aux États-Unis, la publication de statistiques sur la croissance du PIB pour le troisième trimestre pourrait également influencer les tendances des marchés.

En Europe, les entreprises du CAC 40 dévoileront leurs résultats dans un contexte marqué par des incertitudes liées à la Chine et à la dynamique de la consommation. De son côté, l'Asie suivra de près les prochaines annonces économiques de la Chine, tout en continuant de réagir aux politiques monétaires.