Recherche en ligne : le régulateur britannique impose à Google plus de transparence et d'équité

Le régulateur britannique encadre Google en raison de son statut stratégique sur le marché, avec des délais de six mois et trois mois pour se conformer.

La Competition and Markets Authority (CMA) a annoncé ce mercredi imposer à Google deux obligations liées à son statut stratégique sur le marché, dont un engagement pour "améliorer la transparence et l'équité" des recherches en ligne pour les entreprises. Le géant américain concentre plus de 90% des requêtes de recherche au Royaume-Uni.

Deux obligations et un calendrier contraint

Première obligation, la CMA exige que Google rende ses systèmes de classement plus clairs, prévisibles et transparents pour les entreprises qui dépendent du référencement dans la recherche, avec un délai de mise en conformité fixé à six mois.

Deuxième obligation, dans un délai de trois mois, Google devra permettre aux utilisateurs de transférer, s'ils le souhaitent, leurs données de recherche vers des entreprises tierces, afin de bénéficier de fonctionnalités plus personnalisées comme des suggestions de voyage sur mesure ou des offres d'achat plus pertinentes. Le périmètre au Royaume-Uni s'aligne sur une possibilité déjà prévue dans l'Union européenne.

Will Hayter, directeur exécutif de la CMA, souligne la portée économique pour les acteurs locaux : "Pour les entreprises du Royaume-Uni, la recherche est une façon essentielle d'atteindre leurs clients. Des systèmes de classement plus clairs, prévisibles et transparents pourraient leur offrir de meilleures perspectives d'expansion et d'investissement".

Début juin, la CMA avait déjà exigé que Google permette aux sites internet au Royaume-Uni, dont ceux d'information, de refuser que leurs contenus alimentent les fonctionnalités de recherche IA du groupe. De son côté, Google assure : "Nos systèmes de classement sont équitables, transparents et présentent les résultats les plus pertinents et de haute qualité", tout en disant vouloir "travailler de manière constructive avec la CMA".

Un cadre inspiré de l'Europe et une suite annoncée

La CMA rappelle que le statut stratégique sur le marché assujettit Google à des règles plus strictes que ses concurrents. En octobre dernier, l'autorité avait désigné le groupe comme entreprise dotée de ce statut, en raison de la domination de son moteur. Ce cadre britannique s'inspire du Digital Markets Act (DMA) de l'Union européenne, qui impose aux grandes plateformes des obligations de transparence et de portabilité ; au niveau européen, Google a déjà multiplié les engagements de transparence sur la publicité ciblée.

Le régulateur signale enfin que d'autres annonces interviendront au cours de l'été, laissant entrevoir une séquence réglementaire continue visant Google dans la recherche en ligne et les usages de l'intelligence artificielle.