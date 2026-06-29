Le gouvernement repousse la fin des soldes d'été 2026 à cause de la canicule

La période des soldes d'été sera prolongée d'environ une semaine pour compenser la baisse de fréquentation liée à la vague de chaleur.

Le gouvernement a accepté un report de la date de fin des soldes d'été, comme le demandaient les fédérations de commerçants. Cette décision intervient alors que la France subit sa deuxième canicule de l'année, un épisode de fortes chaleurs qui a eu un impact direct sur la fréquentation des commerces, notamment dans les centres-villes.

Une fréquentation en berne sous l’effet de la canicule

Les soldes d'été ont ouvert le mercredi 24 juin à 8 heures. Mais alors que les commerçants espéraient voir affluer les clients, la vague de chaleur inédite a poussé de nombreux Français à rester chez eux ou à chercher la fraîcheur ailleurs, désertant ainsi les rues commerçantes. La Fédération nationale de l'habillement (FNH), la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France (FDCF) et la Confédération nationale des détaillants en lingerie (CNDL) se plaignent ainsi de devoir faire face à des centres-villes "totalement désertés l'après-midi".

Face à cette situation, les commerçants "font état de baisses de chiffre d’affaires comprises entre -10% et -30%, notamment à Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen, Lorient ou Morlaix, avec une fréquentation particulièrement faible" témoigne ainsi un regroupement de fédérations. Pour ces professionnels, la période des soldes reste essentielle pour écouler les stocks et réaliser une part importante de leur chiffre d’affaires annuel.

Plusieurs fédérations ont pris la plume ce vendredi pour demander d'ores et déjà leur prolongation. Elles cherchent à compenser le manque à gagner provoqué par la météo exceptionnelle et à permettre aux clients de profiter des promotions une fois la canicule passée. Depuis plusieurs années, certaines fédérations, comme celle de l'habillement, militent pour un décalage des dates des soldes, plutôt à la fin de l'été et de l'hiver. Toutefois, cette idée ne fait pas l'unanimité. Sur 300 commerçants parisiens interrogés par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris en 2025, 89% se prononçaient contre un tel décalage, craignant que les clients n'aient plus envie d'acheter de vêtements d'été en rentrant de leurs vacances.

La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Ce samedi, le ministre chargé du Commerce, Serge Papin, a annoncé que la date de fin serait repoussée, en accord avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Les soldes d'été devaient se terminer initialement le 21 juillet. La prolongation sera "de l'ordre d'une semaine", la date exacte sera précisée "dans les tout prochains jours", a précisé le ministère auprès de l'AFP.

Cette mesure vise à offrir une bouffée d’oxygène aux commerçants durement touchés par la baisse de fréquentation et à permettre aux consommateurs de profiter des promotions dans de meilleures conditions, une fois la vague de chaleur passée. Le gouvernement espère ainsi limiter l’impact économique de la canicule sur le secteur du commerce de détail, particulièrement exposé aux aléas climatiques.

Un débat récurrent sur le calendrier des soldes

La question du calendrier des soldes revient régulièrement dans le débat public, notamment sous l’impulsion des fédérations professionnelles. Si certains plaident pour un report à la fin de la saison, d’autres redoutent une perte d’attractivité et une baisse des ventes. Pour l’heure, la prolongation exceptionnelle décidée en 2026 apparaît comme une réponse pragmatique à une situation météorologique hors norme, sans préjuger d’une réforme plus large du dispositif des soldes.