Bridgepoint investit 200 millions d'euros dans Skello pour accélérer sa croissance européenne

Skello lève 200 millions d'euros auprès de Bridgepoint, visant le leadership européen des logiciels RH pour les métiers de terrain, avec un accent sur l'IA et la croissance externe.

Bridgepoint investit 200 millions d'euros dans Skello, qui veut devenir champion européen des logiciels de gestion RH. Ce tour de table marque l'entrée du fonds au capital de la société française, née il y a dix ans, dont il devient l'actionnaire minoritaire de référence. Les investisseurs historiques, Partech et XAnge, ont également réinvesti aux côtés des fondatrices et de l'équipe de direction.

Ambition européenne et croissance rapide

"C'est un signal fort dans un contexte de marché où les financements sont plus exigeants, se réjouit Quitterie Mathelin-Moreaux, cofondatrice de Skello. Cette opération valide un modèle économique sain et notre capacité à grandir. C'est un signe de confiance pour l'avenir." L'opération a même été saluée par Emmanuel Macron, qui y a vu sur LinkedIn "une belle opération pour la tech française, au féminin".

Skello réalise plus de 50 millions d'euros de revenus récurrents annuels (ARR) et a atteint la rentabilité l'an passé. La société revendique 30 000 entreprises clientes, parmi lesquelles le Groupe Bertrand, Accor, Big Mamma, Krys, Optic 2000, Super U ou encore Intermarché, affiche 40% de croissance et prévoit 100 embauches d'ici un an. Elle compte 400 personnes réparties entre Paris, Lille et Barcelone. Déjà présente en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique, elle veut désormais accélérer en Europe du Sud et du Nord, en s'appuyant aussi sur des acquisitions : quatre ou cinq cibles seraient déjà identifiées.

"L'objectif est de créer un leader européen de la gestion des ressources humaines des métiers de terrain", résume Jean-Baptiste Salvin, associé chez Bridgepoint. Le marché est vaste : en France, environ 12 millions de personnes travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, la grande distribution ou l'industrie, habituées aux horaires décalés et à un fort turnover. À l'échelle européenne, ces métiers de terrain représentent près de 55% des travailleurs.

Investir dans l'IA et de nouvelles fonctionnalités

Le potentiel reste largement inexploité : plus des trois quarts des entreprises organisent encore l'emploi du temps de leurs équipes avec un fichier Excel ou un simple papier. "Nous avons un boulevard pour aller équiper ces équipes terrain", souligne Emmanuelle Fauchier-Magnan, cofondatrice. Le logiciel de Skello intègre cinq couches de réglementation pour déterminer le temps de travail et préparer la paie (européenne, française, convention collective, accords d'entreprise, contrats de travail), ce qui le distingue de concurrents comme Combo, deux fois plus petit, d'acteurs spécialisés dans la restauration (Mapal, Toast) ou dans la paie (Factorial).

Une part importante des 200 millions sera consacrée à l'intelligence artificielle, pour développer les recommandations en s'appuyant sur le volume de données collectées (450 millions de créneaux planifiés). Depuis trois mois, Skello propose ainsi aux entreprises les meilleures correspondances de remplacement en cas d'absence d'un salarié, un outil déjà adopté par la moitié de ses clients. La société entend par ailleurs poursuivre sa croissance externe, en s'inspirant du succès de Doctolib, tout en maintenant sa rentabilité.