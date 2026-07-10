Fidji Simo, numéro 2 d'OpenAI, quitte son poste à plein temps pour raisons de santé et devient conseillère à temps partiel

La dirigeante française, figure majeure de la tech, se retire de la direction opérationnelle d'OpenAI en raison de l'aggravation d'une maladie chronique.

La Française Fidji Simo, l'une des dirigeantes les plus influentes de la Silicon Valley, a annoncé jeudi quitter son poste à plein temps chez OpenAI, la maison mère de ChatGPT. "J'ai décidé de quitter mon poste à temps plein chez OpenAI pour devenir conseillère à temps partiel", écrit-elle dans un post sur son compte X. Ce départ, qui intervient trois mois après un arrêt maladie, marque un tournant pour l'entreprise d'intelligence artificielle.

Une décision motivée par la santé

Le motif est médical : une maladie chronique dont elle souffre depuis sept ans, aggravée au point de l’avoir contrainte à un arrêt il y a trois mois. L’ancienne de Facebook avait déjà révélé avoir appris, en 2019, qu’elle était atteinte du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (ou POTS), qui touche le système nerveux. Il perturbe la circulation sanguine et le rythme cardiaque. Cette affection a connu une "sévère exacerbation" au printemps, a-t-elle expliqué. "Pendant cette période, il est devenu clair que le chemin vers la guérison serait beaucoup plus long et plus complexe que je ne l’imaginais."

"Beaucoup m’ont dit que j’étais courageuse de faire passer ma santé en premier, poursuit Fidji Simo. La vérité, c’est que je ne prends cette décision aujourd’hui que parce que j’ai échoué à la prendre de nombreuses fois auparavant." Deux ans après être tombée malade, Facebook lui avait proposé une année complète d’arrêt. "J’ai dit non immédiatement." Elle cite alors son patron d’alors, Mark Zuckerberg : "Zuck m’avait dit de jouer sur le long terme. J’aurais dû l’écouter."

Fidji Simo était arrivée en août chez OpenAI au poste de directrice générale des applications, dont son modèle phare ChatGPT. Durant son passage, la Française aura notamment présidé au lancement de la publicité dans ChatGPT, en recherche de nouvelles sources de revenus. Avant OpenAI, Fidji Simo a dirigé Instacart, qu'elle a conduit jusqu'à son entrée en Bourse et dont elle préside encore le conseil. Elle avait auparavant passé une dizaine d'années chez Meta, où elle avait bâti l'activité publicitaire de Facebook avant de piloter l'application.

En sept ans, dit-elle, Fidji Simo a mesuré combien le système de soins reste difficile à naviguer, "même quand on dispose de tous les avantages possibles". Elle affirme : "Guérir les maladies est la chose la plus importante que l'IA pourrait accomplir." La dirigeante entend d'ailleurs poursuivre ce combat au sein d'OpenAI, mais aussi à travers deux structures dédiées aux maladies chroniques : Chronicle Bio, société de biotechnologie, et CODA (Complex Disorders Alliance), association de recherche portée par les patients.

Réorganisation chez OpenAI

Dans un message interne consulté par le Wall Street Journal, Fidji Simo explique que les responsabilités attachées à son poste seront réparties entre Greg Brockman, la directrice financière Sarah Friar et le responsable de la stratégie, Jason Kwon. Sam Altman a réagi sur X : "Je suis vraiment triste pour Fidji et reconnaissant de tout ce qu’elle a fait pour OpenAI. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement."