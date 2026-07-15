Coupe du monde : M6 signe les meilleures audiences de son histoire mais ne rentabilisera pas son Mondial

La chaîne réalise un record d'audience grâce à la diffusion du Mondial, mais le coût des droits interroge sur la rentabilité finale.

Depuis le début de la Coupe du monde de football 2026, M6 connaît un succès sans précédent en termes d'audience. Avec 58 millions de téléspectateurs depuis le début de la compétition, M6 enregistre les meilleures audiences de son histoire. Ce chiffre marque un tournant pour la chaîne, qui a su s'imposer comme un acteur majeur de la diffusion sportive en clair en France.

Un dispositif exceptionnel pour un événement mondial

La Coupe du monde 2026, débutée le 11 juin, représente aussi un enjeu majeur en matière d'audiences télévisées et de retombées économiques pour les diffuseurs. M6 propose au total 54 des 104 matchs, dont l'intégralité des rencontres de l'équipe de France, tandis que beIN Sports détient l'intégralité de la compétition sur les chaînes payantes. Ce dispositif a permis à la chaîne de toucher un public très large.

Au cours de la première semaine de juillet, la chaîne a enregistré sa meilleure audience hebdomadaire depuis sa création, en 1987. Le parcours des Bleus jusqu'en demi-finale a permis d'attirer des annonceurs supplémentaires dans la dernière ligne droite.

Derrière ce succès d'audience se cache un investissement financier considérable. Le chiffre n'est pas officiel, mais il est estimé à près de 120 millions d'euros versés à la Fédération internationale de football association (FIFA) pour l'achat des droits de diffusion. A cette somme s'ajoutent les coûts de production, de réalisation et d'organisation logistique.

TF1, diffuseur historique de la compétition depuis 1978, avait choisi de ne pas surenchérir pour obtenir les droits de retransmission de la Coupe du monde, jugeant l'investissement trop coûteux et, au final, insuffisamment rentable.

Les véritables retombées financières pour la chaîne proviennent de la publicité. Sur ce point, le groupe a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires. Selon le PDG de M6, les recettes publicitaires engrangées avant les demi-finales ont déjà dépassé celles réalisées par France Télévisions lors des Jeux olympiques de Paris 2024, qui s'élevaient à 104 millions d'euros. Un montant, toutefois, insuffisant pour rentabiliser l'ensemble des coûts de production et de diffusion. Les pauses fraîcheur, ces interruptions de trois minutes instaurées pour permettre aux joueurs de s'hydrater, ont pesé pour plus de 20% des revenus publicitaires liés aux matchs.

Le spot publicitaire de 20 secondes a ainsi été facturé 315 000 euros lors du premier match de l'équipe de France face au Sénégal, le 16 juin. Les tarifs ont ensuite grimpé au fil du parcours des Bleus : lors de la demi-finale contre l'Espagne, la régie facturait 390 000 euros les 20 secondes dans les écrans diffusés pendant les pauses fraîcheur, soit 429 000 euros pour un format de 30 secondes, un record pour la télévision française.

Une prudence affichée sur la rentabilité

Malgré ces résultats, la rentabilité de l'opération reste incertaine. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe et publié mardi 14 juillet, le PDG de M6, David Larramendy, reconnaissait que le Mondial ne serait pas rentable, tout en qualifiant la compétition de plus grand événement publicitaire de l'histoire.

La compétition n'est toutefois pas terminée et il faudra attendre la présentation des résultats financiers de M6, prévue le 28 juillet 2026, pour dresser un bilan définitif de cette opération. Les Bleus, eux, se sont inclinés face à l'Espagne (0-2) en demi-finale, mardi 14 juillet à Dallas, et disputeront le match pour la troisième place samedi à Miami.