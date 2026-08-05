SpaceX annonce un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre 2026

Malgré une croissance spectaculaire portée par Starlink et l'intelligence artificielle, SpaceX inquiète les marchés, son action poursuivant sa chute après son introduction en Bourse.

SpaceX a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars (6,75 milliards d'euros environ) au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 92% sur un an, au-dessus des attentes des analystes. Cette performance n'a toutefois pas suffi à rassurer les marchés financiers. La perte nette de SpaceX a été ramenée à 541 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, mais l'action du groupe perdait environ 7% dans les échanges d'après-clôture à Wall Street après l'annonce des résultats.

Introduite en Bourse le 12 juin 2026 lors d’une opération record qui lui a rapporté 85,7 milliards de dollars, l’entreprise a vu le titre perdre environ la moitié de sa valeur depuis son sommet de juin. Ce contexte boursier tendu s’explique par la persistance de pertes importantes et par le niveau exceptionnel des investissements engagés par SpaceX.

Des investissements massifs et une diversification accélérée

Au deuxième trimestre, SpaceX a investi 18,4 milliards de dollars, un niveau de dépenses qui devrait se répéter au cours des deux prochains trimestres. Ces investissements visent principalement à soutenir la croissance de ses nouvelles activités, notamment dans l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet par satellite.

Les revenus de la branche IA ont triplé en un trimestre, à 2,6 milliards de dollars, portés essentiellement par la location de la puissance de calcul des centres de données géants du groupe. Depuis juillet, le champion de l'IA Anthropic verse 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX, qui encaissera aussi 920 millions mensuels de Google à partir de l'automne. SpaceX a signé, depuis début juillet, pour 6,7 milliards de dollars de nouveaux contrats de location de calcul, portant sur six mois à partir d'octobre, sans préciser l'identité des clients. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a affirmé que ces nouveaux investissements se remboursent "en moins d'un an".

Cependant, cette croissance rapide ne suffit pas à compenser les investissements massifs nécessaires à l’expansion de l’infrastructure. "Un chiffre d’affaires plus élevé dans l’IA ne rassure pas le marché si la perte qui l’accompagne grossit elle aussi", a commenté Gadjo Sevilla, analyste du cabinet Emarketer, à l’AFP. Pour les investisseurs, estime Gadjo Sevilla, la question est désormais la suivante : l’importante trésorerie dégagée par Starlink est-elle "durable et suffisante pour financer l’IA et Starship, deux activités lourdement déficitaires qui grandissent désormais plus vite que prévu" ?

Au sein de cette branche, qui regroupe aussi le réseau social X et le robot conversationnel Grok, la publicité sur X recule en revanche de 14% sur un an, à 367 millions de dollars.

Starlink, pilier de la rentabilité

Starlink, l’Internet par satellite, reste la première activité du groupe et la seule nettement rentable : douze millions d’abonnés, deux fois plus qu’il y a un an, pour 4,3 milliards de dollars de revenus trimestriels. Avec 1,7 million de clients supplémentaires, le groupe signe son meilleur trimestre de recrutement pour Starlink. Elon Musk a assuré que les premiers satellites dédiés au calcul pour l’IA seraient lancés "l’année prochaine" et que SpaceX construirait désormais ses capacités exclusivement sur les puces de Nvidia. "Il n’est pas exclu qu’à terme Starlink fournisse la majorité de l’Internet mondial", a-t-il aussi lancé, à un horizon de "moins de dix ans".

Le segment des lancements, cœur historique de SpaceX, n’a représenté qu’à peine plus d’un dixième des revenus trimestriels, et perd de l’argent. Le groupe exploite déjà quelque 10 200 satellites et assure construire les infrastructures nécessaires à "des milliers" de lancements par an de sa fusée Starship, contre 78 lancements, toutes fusées confondues, au premier semestre.

Dépendance aux contrats publics et incertitudes

SpaceX a engrangé au deuxième trimestre plus de 6 milliards de dollars de contrats de la Space Force, la branche des armées américaines dédiée à l’espace, pour son réseau militaire sécurisé Starshield. Cette relation de dépendance mutuelle avec l’Etat américain fait de SpaceX un acteur difficilement remplaçable pour l’accès à l’espace comme pour les communications militaires américaines.

La diversification des activités, avec le développement de Starlink et de Starship, place SpaceX dans une position unique sur le marché spatial et technologique. Toutefois, la dépendance à l’égard des contrats publics et la volatilité du marché boursier ajoutent une part d’incertitude à l’avenir du groupe.