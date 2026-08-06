Réorganisation de la division d'intelligence artificielle chez Google

Le géant américain revoit la direction de son pôle IA, avec le retrait de Demis Hassabis et le départ de plusieurs figures historiques, sur fond de concurrence exacerbée.

Google a annoncé mercredi une réorganisation majeure de sa division d'intelligence artificielle (IA), avec le retrait de son dirigeant, Demis Hassabis, de la gestion quotidienne et le départ de plusieurs chercheurs de premier plan, sur fond de retard face à OpenAI et Anthropic. L'action d'Alphabet, la maison mère de Google, a perdu environ 4% mercredi après cette annonce.

Demis Hassabis, prix Nobel de chimie 2024 et cofondateur de DeepMind, abandonne la direction opérationnelle de Google DeepMind, le laboratoire qui conçoit les modèles d'IA Gemini. Le Britannique devient président (chairman) de cette entité et directeur scientifique d'Alphabet, pour se consacrer, écrit-il dans un message aux salariés, à l'avènement de "l'intelligence artificielle générale" (AGI), ce stade selon lui "à portée de main" où l'IA deviendrait aussi capable que le cerveau humain.

La gestion quotidienne de Google DeepMind revient à Koray Kavukcuoglu, jusqu'ici directeur technique du laboratoire. Il sera directement rattaché au patron de Google et Alphabet, Sundar Pichai, avec un titre de vice-président senior, et non de directeur général.

Retards technologiques et pression concurrentielle

Son nouveau modèle phare, Gemini 3.5 Pro, initialement promis pour juin, n'est toujours pas sorti, quand ses concurrents OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude) ont lancé plusieurs modèles jugés plus performants, notamment pour générer du code informatique. L'application Gemini revendique plus de 950 millions d'utilisateurs mensuels.

Le groupe annonce au même moment plusieurs départs dont celui, après 27 ans de maison, de Jeff Dean, considéré comme l'un des pères de l'infrastructure technique de Google. Avec trois autres chercheurs de renom — Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals et Quoc Le — il fonde Discovery Loop, une start-up qui entend automatiser la recherche scientifique grâce à l'IA. Google a investi dans la nouvelle entreprise et lui fournira de la puissance de calcul, a précisé Sundar Pichai.

Ces changements s'ajoutent à une série de départs : en juin, Noam Shazeer, l'un des inventeurs de la technologie derrière les IA génératives actuelles, est parti chez OpenAI, tandis que John Jumper, co-lauréat du Nobel avec Demis Hassabis, a rejoint Anthropic, l'autre entreprise d'IA basée à San Francisco.