Les Bourses européennes en hausse dans l'attente d'un accord pour Ormuz

Les principales places financières européennes progressent, soutenues par l'espoir d'un accord sur Ormuz et de bons résultats d'entreprises.

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse dans l'attente d'un accord pour la réouverture du détroit d'Ormuz, protégées de la baisse des valeurs de la tech en Asie par de bons indicateurs macro-économiques et résultats d'entreprises.

Après quelques minutes d'échanges, Paris battait un nouveau record pour le quatrième jour d'affilée (+0,67%) en dépassant le seuil des 8 700 points.

Londres (+0,19%) et Milan (+0,54%) suivaient la même tendance. Francfort corrigeait un début en baisse (+0,21%) malgré des prises de bénéfices sur Siemens Energy (-5,9%).