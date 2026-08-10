Guerre au Moyen-Orient : le déficit commercial français s'alourdit de 8 milliards d'euros au premier semestre

Le commerce extérieur français subit de plein fouet les conséquences du conflit au Moyen-Orient, aggravant nettement le déficit commercial au premier semestre 2026.

Le solde commercial s'est de nouveau dégradé de 4,6 milliards d'euros pour atteindre 19,2 milliards d'euros au deuxième trimestre, selon les chiffres des Douanes. Au total, le déficit des échanges de marchandises ressort à près de 34 milliards sur les six premiers mois de l'année, soit 8 milliards de plus qu'au semestre précédent.

En cumul sur douze mois, il atteint près de 60 milliards. L'excédent des services s'améliore en revanche.

Un conflit régional aux répercussions majeures

La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz perturbent les marchés mondiaux du pétrole et du gaz depuis le 28 février. Ce conflit, déclenché par des frappes israélo-américaines en Iran, représente un bouleversement majeur pour les pays de la zone Proche et Moyen-Orient.

Les liaisons maritimes sont les plus concernées : en plus du détroit d’Ormuz, celui de Bab el-Mandeb a été touché, notamment par des tensions avec les Houthis, conduisant à la décision des grands armateurs (Maersk, CMA CGM, MSC) de suspendre le passage des navires par le canal de Suez, représentant pourtant 12% du commerce maritime mondial en temps normal. La production d’hydrocarbures a été mise en pause dans certaines zones d’Irak, conduisant à une diminution de plus d’un tiers de la production de pétrole en Irak fédéral.

L’impact de la guerre au Moyen-Orient est estimé entre 4 et 6 milliards d’euros pour la France à ce stade.