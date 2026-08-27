Sodexo annonce la suppression de près de 1 100 emplois en France dans le cadre d'un nouveau plan social

Le groupe de restauration collective justifie ce deuxième plan social en sept ans par la nécessité de rester compétitif, suscitant la vive réaction des syndicats.

Le groupe français de restauration collective et de services Sodexo a annoncé mercredi 26 août prévoir la suppression de près de 1 100 postes en France pour rester compétitif. Ce nouveau plan social est vécu comme un "tremblement de terre" par les syndicats.

En France, Sodexo emploie 25 000 personnes et exploite 4 000 sites. Dans un communiqué, Sodexo France a expliqué que la mise en œuvre de son dernier plan stratégique "pourrait conduire à la suppression de 963 postes en France, soit 4% des effectifs, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi précédé d'une phase de départs volontaires". En plus de ces 963 postes, 134 salariés du siège du groupe, situé à Issy-les-Moulineaux en proche banlieue parisienne, sont concernés par le plan social.

C'est le deuxième plan de sauvegarde de l'emploi annoncé par ce géant de la restauration collective, après un premier en 2020 dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19. A l'époque, plus de 2 000 postes avaient été supprimés.

Le plan stratégique de Sodexo s'intitule "Shift and Grow 2030". Le directeur général de Sodexo est Thierry Delaporte, arrivé le 10 novembre 2025.

La nouvelle du plan social a été annoncée au comité social et économique le mercredi 26 août. "Pour nous, c'est un vrai tremblement de terre, les termes ne sont pas assez forts pour dire notre surprise et notre désarroi", a réagi auprès de l'AFP Eric Villecroze, délégué syndical central FO de Sodexo.