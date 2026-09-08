La Banque centrale européenne veut poursuivre son resserrement monétaire

L'institution envisage de nouvelles hausses de taux après celle déjà prévue le 10 septembre, sur fond de croissance révisée à la hausse en zone euro.

La Banque centrale européenne (BCE) veut poursuivre son resserrement monétaire. Au-delà de la hausse des taux largement anticipée pour le 10 septembre, la question est désormais de savoir si la BCE risque de les augmenter également le 17 décembre, voire le 29 octobre.

La croissance en zone euro est revue à la hausse après un trimestre exceptionnel en Irlande. Le produit intérieur brut de la région a progressé de 0,6% par rapport au premier trimestre, au lieu de 0,4% selon l’estimation initiale, mais essentiellement grâce à une croissance de l’Irlande revue de 3,9% à 10,2% sur le deuxième trimestre après les résultats des multinationales telles qu’Apple et Eli Lilly.