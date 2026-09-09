Apple doit dévoiler ce 9 septembre 2026 son premier iPhone pliable lors de la première keynote de John Ternus, dans un contexte de hausse des prix et de retard sur l'IA

Le nouveau patron d'Apple, John Ternus, présente ce mercredi un iPhone pliable, sur fond de pénurie de puces et de défis dans l'intelligence artificielle.

John Ternus vient de prendre les commandes de l'entreprise après 15 ans de règne de Tim Cook. Cette première keynote du nouveau dirigeant, prévue à 10 heures (19 heures à Paris) au siège de Cupertino, marque un tournant pour le groupe américain. Ingénieur maison, John Ternus a participé à la création de l'iPod et de l'iPhone, avant de coordonner la transition des Macs vers les puces Apple en 2020. Il était vice-président de l'ingénierie matérielle depuis 2013, puis à la tête de cette division depuis 2021. Les nouvelles missions de John Ternus consisteront à faire progresser davantage l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle, où elle accuse un retard par rapport à bon nombre de ses concurrents parmi les géants technologiques.

Dans un message adressé aux salariés le 1er septembre, jour de sa prise de fonctions, John Ternus a promis un lancement "phénoménal".

Lancement du premier iPhone pliable

Apple devrait dévoiler ce mercredi 9 septembre son premier iPhone pliable, un smartphone haut de gamme. Ce modèle, attendu depuis plusieurs années, se dépliera sur un grand écran et s'inscrit dans la tendance des téléphones pliables initiée par Samsung il y a sept ans. Selon l'agence Bloomberg, le prix de ce nouvel appareil dépasserait 2 000 dollars. Ce lancement intervient alors que la pénurie de puces mémoire, provoquée par l'essor de l'intelligence artificielle, renchérit tous les appareils électroniques.

L'événement constitue un test pour Apple, qui n’a plus imposé de produit phare depuis les AirPods, il y a dix ans. Le reste des produits Apple attendus mercredi penche d'ailleurs vers le haut de gamme : iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple Watch Series 12 et Ultra 4, selon Bloomberg, qui évoque un report au printemps de la sortie de l’iPhone 18 de base, une première.

La présentation de ce nouvel iPhone pliable intervient dans un contexte de forte hausse des prix sur le marché des smartphones. Fin juin, Apple a relevé de 30 à 300 dollars les prix de ses Mac, iPad et accessoires, épargnant pour l’heure l’iPhone, sa première source de revenus. Fin juillet, le directeur financier Kevan Parekh a prévenu que les contraintes d’approvisionnement allaient "augmenter significativement" et finir par toucher l’iPhone.

Selon les prévisions du cabinet IDC, le prix moyen d’un smartphone bondira de 27,6% cette année, à 581 dollars, tandis que les livraisons mondiales reculeront de 16,7%, une baisse record. Dans ce marché en repli, les pliables sont la seule catégorie attendue en croissance, grâce précisément à l’arrivée d’Apple, relève IDC. Cette gamme reste une niche – moins de 2% des ventes mondiales – mais le groupe américain devrait vendre près d’un tiers des 23 millions d’unités attendues cette année, malgré son lancement tardif, selon Kiranjeet Kaur, directrice de recherche du cabinet.

Les concurrents chinois ont pris les devants : Huawei a présenté lundi son Mate XT 2 à trois volets, à partir de 19 999 yuans (2 560 euros), et Xiaomi son 18 Fold au format passeport, à partir de 10 999 yuans (1 410 euros).

Le groupe américain, en retard sur l'intelligence artificielle, doit aussi faire la démonstration de l'intégration, dans ses nouveaux appareils, de son assistant Siri remodelé. Apple a été ces derniers mois récompensé par Wall Street pour avoir résisté aux investissements massifs de ses rivaux dans les centres de données, préférant adosser le nouveau Siri, présenté en juin et attendu à l'automne, à une adaptation maison des modèles Gemini de Google, deux ans après l'échec d'une première tentative en interne.

Il sera limité aux appareils en anglais et indisponible en Chine, ainsi que sur les iPhone et iPad dans l’Union européenne.

Apple, qui a brièvement ravi en juillet à Nvidia la place de première capitalisation mondiale, a signé le même mois un trimestre record, tout en prévenant que la pénurie de composants briderait sa croissance jusqu’à la fin de l’année.