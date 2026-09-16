La Banque de France abaisse sa prévision de croissance du PIB pour la France à 0,4% en 2026

L'institution révise légèrement à la baisse ses anticipations, tout en insistant sur la résilience de l'économie française face aux difficultés.

La Banque de France a annoncé mardi 15 septembre une révision à la baisse de sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour la France en 2026. L’institution table désormais sur une progression de 0,4% du PIB, soit un ajustement négatif de 0,1 point par rapport à ses précédentes projections.

Une croissance revue à la baisse

Cette légère révision à la baisse tient d'abord à une croissance plus faible au premier trimestre que celle prévue, affirme la Banque de France. Pèsent également sur l'activité "la faible progression de la consommation des ménages", un investissement privé "moins dynamique" et une faible contribution du commerce extérieur.

Les sécheresses et canicules de l'été ont eu, "pour le moment", un impact de 0,05 point de pourcentage sur la croissance, selon la Banque de France.

"La croissance 2026 sera relativement modeste (...) mais ce n'est sûrement pas une année de décrochage de l'économie française", a affirmé Xavier Debrun, chef économiste de la Banque de France. Il a également estimé que l'économie française faisait "preuve de résilience". "Je ne suis pas aujourd'hui en train de vous décrire une économie naufragée, ni au bord de la catastrophe, c'est plutôt une économie qui résiste, même s'il y a certains vents contraires spécifiques [à notre pays]", a-t-il insisté.

Cette analyse tranche avec celle de l'Insee, laquelle estimait que l'économie tricolore "décroche". L'Insee a également abaissé sa prévision de croissance pour la France en 2026, de 0,7% à 0,4%.