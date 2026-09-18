Vladimir Poutine place les actifs russes de Nestlé, Auchan et de l'ex-Leroy Merlin sous administration temporaire

Les actifs en Russie de Nestlé, Auchan et de l'ex-Leroy Merlin sont transférés à L.E.V. Management, selon un décret présidentiel publié jeudi 17 septembre 2026.

Le président russe Vladimir Poutine a signé, jeudi 17 septembre 2026, un décret plaçant les actifs en Russie de trois grandes entreprises étrangères – la multinationale suisse Nestlé, la chaîne de grande distribution française Auchan et l'ex-groupe Leroy Merlin, rebaptisé Lemana Pro en 2024 – sous l'administration temporaire d'une même société russe, "L.E.V. Management". Le décret est publié sur le site des documents juridiques officiels.

Le document détaille les modalités de ce transfert pour chaque groupe concerné. Pour Auchan, le décret mentionne explicitement le transfert des parts détenues en Russie par la société française Sogepar. Concernant le réseau de magasins de bricolage qui appartenaient anciennement à Leroy Merlin, il s'agit du transfert des actifs en Russie du groupe "Scenari Holding LP", selon ce décret. En ce qui concerne Nestlé, le décret mentionne le transfert des actifs appartenant à "Nestle Deutschland AG" et à la "Société des produits Nestle".

Un contexte de sanctions et de retrait des multinationales

Depuis l’offensive en Ukraine en 2022 et les premières sanctions économiques décrétées par les Occidentaux, de nombreuses multinationales ont quitté la Russie, d’autres y ont suspendu leurs activités ou ont été transférées à des sociétés russes. Ce mouvement s’est accéléré au fil des années, Moscou multipliant les mesures pour reprendre la main sur les actifs étrangers jugés stratégiques ou essentiels à l’économie nationale.

Auchan et l'ex-Leroy Merlin, qui appartiennent en France à la famille Mulliez, sont populaires en Russie, où elles comptent des dizaines de magasins à travers le pays. En mars 2023, le groupe français Adeo avait annoncé qu'il cédait le contrôle de Leroy Merlin en Russie à "un management local". En 2024, cette chaîne de magasins avait été rebaptisée "Lemana Pro". Une autre chaîne de la galaxie Mulliez, Decathlon, avait arrêté ses activités en Russie dès mars 2022, au début de la guerre, à cause de problèmes d'approvisionnement et de logistique liés aux sanctions internationales.

La filiale russe d’un autre géant de l’agroalimentaire, Danone, avait été, pour sa part, saisie par l’Etat russe en 2023 puis revendue à un neveu du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.