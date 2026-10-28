En difficulté, Mercedes-Benz abaisse ses prévisions de rentabilité pour 2026 face à la concurrence chinoise

Le constructeur allemand subit une forte baisse de rentabilité sur fond de concurrence chinoise et de coûts élevés, impactant ses prévisions et sa stratégie.

La rentabilité de la branche automobile de Mercedes-Benz a quasiment été divisée par deux au troisième trimestre 2026, à 2,5% contre 4,8% un an plus tôt. Ce recul a fortement pesé sur le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) du segment automobile, qui a diminué de plus de moitié à 560 millions d'euros. Le constructeur de Stuttgart attribue cette dégradation à une vive concurrence sur le marché chinois et à des dépenses élevées pour des campagnes de lancement de produits.

"Les conditions de marchés sont devenues encore plus difficiles au cours de l’année, en particulier en Chine", a expliqué le président du directoire de Mercedes-Benz, Ola Källenius, dans un communiqué. Dans ce pays, les ventes de voitures de la marque à l’étoile ont reculé de près d’un tiers au troisième trimestre (-31%), à quelque 86 800 unités.

Révision à la baisse des prévisions pour 2026

Mardi, dans ce contexte, Mercedes-Benz a abaissé ses prévisions pour 2026. Pour sa division automobile, le groupe n’anticipe désormais qu’une marge opérationnelle ajustée comprise entre 2 et 3%, contre 3 à 5% auparavant. Le bénéfice opérationnel du groupe, qui commercialise aussi des véhicules utilitaires légers et propose des services financiers, est désormais prévu au niveau de 2025, et non plus en hausse significative.

Confronté à un contexte difficile, le constructeur, à l’image de ses rivaux allemands Volkswagen et BMW, entend réduire sensiblement ses coûts afin de rester compétitif. La direction échange avec les représentants des salariés sur les contours d’un plan d’économies. Celui-ci pourrait prévoir une hausse du temps de travail sans augmentation de salaire, de même qu’une présence renforcée des équipes sur les sites. Mercedes a également annoncé la relance, dès décembre 2026, d’un programme de départs volontaires destiné aux fonctions indirectes en Allemagne.

Entre juillet et septembre, l’Ebit publié du groupe s’est établi à 1,78 milliard d’euros, soit une hausse de 136,4%. Cette progression s’explique toutefois par "des ajustements moins importants" qu’à la même période un an auparavant. Le bénéfice net de Mercedes a atteint 1,52 milliard d’euros, en hausse de 27,6%, porté par l’augmentation des livraisons en Europe (+5%) et aux Etats-Unis (+6%). Sur un an, les ventes de véhicules 100% électriques ont progressé de 52% au troisième trimestre, dépassant 78 000 unités.