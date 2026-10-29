La CNIL inflige 7 millions d'euros d'amendes à Fnac Darty

L'autorité de protection des données sanctionne Fnac Darty pour utilisation de traceurs sans consentement sur son application mobile.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a annoncé, jeudi 29 octobre 2026, avoir infligé 7 millions d’euros d’amendes au total à deux sociétés du groupe Fnac Darty. Elles sont sanctionnées pour avoir déposé des traceurs, ou cookies, dans l’application mobile de la Fnac sans recueillir l’accord des utilisateurs, en violation de la législation sur les données personnelles.

Ces traceurs permettaient de collecter "notamment leur historique de navigation afin de leur afficher des recommandations de produits et d’entraîner son algorithme de recommandations", a précisé la CNIL.

Détail des sanctions et justification

La société Fnac Darty Participations et Services a écopé d'une amende de 6 millions d'euros de la part de l'autorité. Sa filiale Fnac Direct, qui exploite principalement le site de la Fnac et son application mobile, a été condamnée à 1 million d'euros d'amende. Les deux sanctions comprennent une injonction de mise en conformité avec la loi sous un mois. Une astreinte de 10 000 euros s'appliquera pour chaque jour de retard.

Ce montant est justifié "par la méconnaissance, par les sociétés, du choix exprimé par l’utilisateur de ne pas consentir au suivi de sa navigation dans l’application mobile, ainsi que par le fait que cette application est utilisée par un grand nombre de personnes". La CNIL rappelle aussi la "doctrine répressive constante" appliquée en matière de cookies.

Sollicitée par l’AFP, la Fnac "conteste l’analyse juridique sur le fond" et se réserve "le droit d’exercer les recours à [sa] disposition pour contester cette décision". Pour l’entreprise, il s’agit "d’une divergence d’interprétation des modalités d’application de l’article 82 de la loi Informatique et libertés concernant certaines fonctionnalités de recommandation de produits dans l’application mobile Fnac".

La société considère "que ces fonctionnalités participaient au service de conseil et de recommandation proposé à [ses] clients, dans le prolongement du rôle historique de prescription de la Fnac, et ne relevaient pas de la publicité ciblée". Elle rejette encore "la qualification de négligence et la gravité retenues, alors même [qu’elle fait] évoluer [ses] dispositifs afin de tenir compte des attentes exprimées par la CNIL".

Un contexte de contrôle renforcé

La CNIL exerce, depuis plusieurs années, une surveillance accrue de l’usage des cookies. Ceux-ci sont indispensables à la publicité en ligne et font partie du modèle économique de nombreuses plateformes. En 2025, l’autorité avait prononcé deux importantes sanctions contre le groupe américain Google, à hauteur de 325 millions d’euros, et le groupe asiatique Shein, à hauteur de 150 millions d’euros, en raison du non-respect de la législation sur les cookies.