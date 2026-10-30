La Banque du Japon affirme avoir atteint son objectif d'inflation

L'institution maintient son taux directeur à 1,25% et évoque un possible durcissement monétaire en décembre face à la hausse persistante des prix.

Vendredi, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu le statu quo sur ses taux. Elle a affirmé, pour la première fois, que son objectif d’inflation était atteint. Cet objectif, fixé il y a plus de treize ans, visait à sortir le pays de la déflation.

Un objectif atteint après plus de treize ans

Ces dernières années, l'inflation au Japon a largement dépassé la cible de 2%, jusqu'à atteindre 4% en décembre 2022. La Banque du Japon s'était toutefois alors gardée de déclarer cet objectif atteint, préférant attendre que les tendances profondes se confirment.

Après l’avoir porté mi-septembre à son niveau le plus élevé depuis 31 ans, l’institution a maintenu son taux directeur à 1,25%. Huit des neuf membres de son comité de politique monétaire ont approuvé ce statu quo, au terme de deux jours de réunion, malgré la hausse toujours forte des prix à la consommation au Japon. La BoJ avait commencé à resserrer ses taux en mars 2024, après 10 ans de politique monétaire ultra-accommodante.

Vendredi, la Banque du Japon a indiqué que son objectif d’inflation sous-jacente de 2% était à présent atteint. Elle a toutefois averti d’un risque de dépassement. Dans son rapport, l’institution a expliqué : "Alors que l’inflation sous-jacente se situe à un niveau globalement cohérent avec l’objectif de stabilité des prix de 2%, il existe un risque que les anticipations d’inflation à moyen et long terme augmentent et que l’inflation dévie à la hausse, dépassant ainsi cet objectif". Elle a également souligné : "En effet, le comportement des entreprises tend de plus en plus vers des hausses de salaires et de prix, et divers facteurs pourraient exercer une pression à la hausse sur les prix".

La BoJ détaille : "la montée des cours du pétrole brut devrait renchérir les prix, principalement ceux de l’énergie et des biens. Par ailleurs, la hausse des prix des semi-conducteurs - reflétant une demande mondiale accrue - ainsi que la dépréciation du yen (qui renchérit les produits importés, NDLR), devraient contribuer à l’augmentation des prix".

Cette année, la hausse des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient renforce l’inflation au Japon. En septembre, les prix à la consommation, hors produits frais et énergie, ont augmenté de 2,4% sur un an.

En suggérant que la fièvre inflationniste devrait dépasser le niveau souhaité, la BoJ ouvre la voie à un nouveau durcissement monétaire lors de sa prochaine réunion en décembre.