Anthropic pourrait abaisser sa valorisation pour son entrée en Bourse

La volatilité des marchés technologiques et la prudence des investisseurs remettent en cause la valorisation et le calendrier de l'entrée en Bourse d'Anthropic.

Le créateur de l’assistant Claude vise la semaine du 16 novembre pour une introduction en Bourse. Selon la presse américaine, il devait lever jusqu’à 100 milliards de dollars, un montant qui en ferait la plus importante de l’histoire. Jeudi, le Wall Street Journal a rapporté que ce fleuron américain de l'intelligence artificielle (IA) pourrait devoir se contenter, lors de son entrée en Bourse, d'une valorisation inférieure à 1 500 milliards de dollars, la chute brutale des valeurs technologiques ayant refroidi des investisseurs clés.

Trois grands investisseurs qui comptent participer à l'opération ont indiqué au quotidien que la valorisation devrait vraisemblablement être abaissée, l'un d'eux l'estimant plus proche de 1 000 milliards de dollars. En octobre, plusieurs investisseurs avaient déjà ramené leurs attentes d'environ 2 000 milliards à environ 1 500 milliards de dollars, après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic.

Selon l'un des investisseurs mentionnés par le Wall Street Journal, Anthropic pourrait même reporter son introduction. D'après le quotidien, l'entreprise pourrait également diminuer la taille de l'opération. Cette entrée en Bourse intervient dans un contexte d'inquiétude croissante des investisseurs face aux sommes colossales investies dans l'IA. Jeudi, le Nasdaq, indice à forte coloration technologique, a chuté de plus de 5,5%, soit son recul le plus marqué depuis avril 2025. Les investisseurs redoutaient un ralentissement de la construction de centres de données après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. Contactée par l'AFP, l'entreprise n'a pas répondu dans l'immédiat.

Par son ampleur et les relations commerciales étroites qu'entretient Anthropic avec Google, Amazon et Nvidia, ce projet a des répercussions importantes sur les marchés et l'économie. Le 26 octobre, l'entreprise a publié aux Etats-Unis son dossier d'introduction en Bourse. Elle se rapproche ainsi de ce qui pourrait constituer la première entrée en Bourse d'un laboratoire d'IA de pointe. OpenAI, son concurrent à l'origine de ChatGPT, a repoussé à 2027 son projet d'entrée en Bourse.

Un modèle interne estime que le PIB américain pourrait s’élever à 44 000 milliards de dollars d’ici à 2030, à certaines conditions. Pour M. Clark, cofondateur d’Anthropic, la marge de manœuvre pour instaurer des garde-fous sur l’IA diminue dans ce contexte.