Joe Biden se retire et passe le flambeau à Kamala Harris pour la présidentielle 2024

Joe Biden met fin aux spéculations en annonçant son retrait de la course présidentielle de 2024. A 81 ans, il soutient Kamala Harris, sa vice-présidente, pour porter les couleurs démocrates dans une élection qui s'annonce déjà comme l'une des plus disputées de l'histoire récente.

Depuis plusieurs mois, la santé et la capacité de Joe Biden à poursuivre un second mandat étaient au cœur des débats. Des personnalités influentes du Parti démocrate, telles que Barack Obama et Nancy Pelosi, avaient exprimé des doutes sur sa capacité à mener une campagne électorale et à gouverner pour un second mandat. Le président lui-même a reconnu ces préoccupations dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, où il a annoncé son retrait en expliquant qu'il devait "se concentrer uniquement sur l'exercice de ses fonctions de président jusqu'à la fin de son mandat".

Cette annonce a immédiatement suscité des réactions de la part des deux camps politiques. Mike Johnson, chef républicain de la Chambre des représentants, a déclaré : "Si Joe Biden n'est pas apte à se présenter à l'élection présidentielle, il n'est pas apte à exercer la fonction de président". De son côté, Kamala Harris a exprimé sa gratitude envers Joe Biden et son intention de continuer à se battre pour les valeurs démocrates lors de l'élection de 2024.

Kamala Harris : une candidature de relève

Kamala Harris, vice-présidente sous Joe Biden, a rapidement confirmé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Soutenue par des figures majeures du Parti démocrate, elle a reçu des appuis importants, notamment de Hillary et Bill Clinton, ainsi que de Gavin Newsom, gouverneur de Californie.

Sa candidature est perçue comme un choix naturel pour poursuivre les politiques de l'administration Biden, tout en apportant une nouvelle énergie à la campagne démocrate.

Cela dit, le processus de sélection d'un nouveau candidat du Parti démocrate est en cours, avec Kamala Harris en tête de liste. Le camp démocrate a promis un processus "transparent" pour choisir son candidat, un engagement crucial pour maintenir l'unité et la cohésion au sein de leurs rangs.

L'annonce de Joe Biden a également résonné à l'échelle internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué "les mesures courageuses" prises par Biden pour soutenir l'Ukraine, ajoutant que son leadership a été crucial dans la lutte contre l'agression russe.