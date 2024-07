Lucie Castets a-t-elle encore une chance de devenir Première ministre du Nouveau Front Populaire ?

Le Nouveau Front Populaire a proposé mardi soir le nom de la haute fonctionnaire Lucie Castets pour Matignon. Mais Emmanuel Macron a balayé le sujet une heure plus tard.

Il aura fallu plus de deux semaines aux forces politiques du Nouveau Front Populaire pour s'accorder sur une candidate au poste de Premier ministre. Ce mardi dans la soirée, la gauche a enfin dégainé le nom de Lucie Castets, à peine une heure avant l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. La haute fonctionnaire de 37 ans, directrice des finances à la mairie de Paris, a aussitôt accepté "en toute humilité mais avec beaucoup de conviction" d'assumer ce poste.

Mais cette candidature a-t-elle une chance d'aboutir ? Le président de la République en a fait bien peu de cas, interrogé une heure plus tard sur le sujet. "La question n'est pas un nom. La question, c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays", a-t-il déclaré, sans s'attarder une seule seconde sur le profil de Lucie Castets. Il a par ailleurs répété que le Nouveau Front Populaire n'avait "pas de majorité quelle qu'elle soit" à l'Assemblée, et continué de défendre la constitution d'une coalition transpartisane.

Lucie Castets juge "impossible" une coalition entre la gauche et les macronistes

"Je me suis dit que l'inconséquence du président de la République était inquiétante", a réagi ce mercredi matin Lucie Castets. Invitée sur France Inter, elle a accusé Emmanuel Macron de "déni de démocratie" face à son refus "d'appeler la formation qui est arrivée en tête au élections" à former un gouvernement. "Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Première ministre", a-t-elle insisté.

Emmanuel Macron peut-il encore reconsidérer la candidature de Lucie ? Pour l'heure, le chef de l'Etat a repoussé la nomination d'un Premier ministre à la fin des Jeux olympiques, c'est-à-dire au plus tôt à "la mi-août". Il a surtout indiqué qu'il privilégierait un chef de gouvernement capable de former une coalition large. Or, Lucie Castets a jugé qu'une coalition entre la gauche et le camp macroniste était "impossible du fait de nos désaccords profonds". Dès lors, elle n'apparait pas comme la candidate adéquate pour répondre aux attentes du chef de l'Etat. Pour autant, Lucie Castets a promis de "continuer à mettre la pression" sur Emmanuel Macron "pour qu'il tienne compte du verdict des urnes".