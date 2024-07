Gaz, électricité : les boucliers tarifaires ont coûté 20,4 milliards d'euros à l'Etat

Ces boucliers tarifaires ont été mis en place en 2021 pour amortir la hausse des prix de l'énergie, liée notamment à la crise sanitaire puis à la guerre en Ukraine.

Entre 2022 et 2023, les boucliers tarifaires mis en place sur les prix du gaz et de l'électricité ont coûté 26,3 milliards d'euros brut à l'Etat français, annonce la Commission de régulation de l'énergie. Dans le détail, leur coût s'est élevé à 21,5 milliards d'euros pour l'électricité et à 4,8 milliards d'euros pour le gaz.

Cependant, sur la même période, les énergies renouvelables ont rapporté 5,9 milliards d'euros à l'Etat., estime la commission, qui conclut donc à un coût net des boucliers tarifaires de 20,4 milliards d'euros.

La fin des boucliers tarifaires repoussée

Mis en place dès 2021 dans le but d'aider les particuliers et les toutes petites entreprises à la sortie de la crise sanitaire, les boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité ont été prolongés en 2022, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les années 2022 et 2023 ont donc été les plus coûteuses pour ces dispositifs. Ces boucliers prévoyaient gloabalement le plafonnement des prix de l'énergie, afin d'amortir les conséquences de l'inflation.

Les dispositifs de boucliers tarifaires devaient initialement prendre fin en décembre 2023. Face à la persistance de l'inflation, le gouvernement les a finalement prolongés, échelonnant leur fin progressive jusqu'à février 2025.