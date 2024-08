États-Unis : pourquoi les Républicains enclenchent une procédure en destitution contre Joe Biden

La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a engagé ce lundi une procédure de destitution contre le président américain. De quoi est-il accusé ?

Nouvelle offensive du parti républicain contre Joe Biden, à quelques mois de la fin de son mandat. Ce lundi, trois commissions de la Chambre des représentants ont annoncé l'ouverture d'une nouvelle procédure en destitution ('impeachment') à l'encontre du président démocrate. Ce dernier est accusé, rapport d'enquête à l'appui, de corruption en lien avec les affaires de son fils, Hunter Biden, notamment en Ukraine et en Chine.

"Les preuves fournies par notre enquête en destitution en font le meilleur dossier pour une destitution qu'un président en exercice de la Chambre des représentants ait jamais examiné", a affirmé ce lundi James Comer, président républicain de la commission de supervision de la Chambre . Pour son homologue de la commission des Affaires judiciaires, Jim Jordan, l'enquête a prouvé "définitivement" que Joe Biden avait "abusé de sa fonction publique au bénéfice financier de la famille Biden et de ses associés d'affaires".

Une procédure similaire en décembre dernier

Sur quoi repose véritablement cette nouvelle procédure ? Les éléments relevés dans le rapport d'enquête ne sont en réalité pas nouveaux : les républicains accusent de longue date Joe Biden d'avoir fait profiter à son fils de son réseau et de son influence alors qu'il était vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. L'accusation se base essentiellement sur le lien filial entre le président et Hunter Biden, figure très controversée en raison de son implication dans d'autres affaires judiciaires, sans compter sa consommation notoire de stupéfiants.

Une procédure similaire avait d'ailleurs été engagée par les républicains de la Chambre des représentants en décembre 2023, sur les mêmes chefs d'accusation. Celle-ci n'avait pas abouti, et pour cause : l'impeachment doit d'abord être approuvé par une majorité simple à la Chambre des représentants, puis par une majorité des deux tiers au Sénat. Or, si le parti républicain possède une courte majorité à la Chambre, il est minoritaire au Sénat.

Cette nouvelle tentative de destitution n'a donc a priori aucune chance d'être couronnée de succès. Le parti démocrate accuse d'ailleurs ses adversaires de vouloir simplement se venger des deux tentatives d'impeachment qui avaient émaillé le mandat de Donald Trump.