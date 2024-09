Nouveau Premier ministre : contacté par Macron, le président du CESE Thierry Beaudet s'est dit disponible

Thierry Beaudet constitue une nouvelle hypothèse solide pour succéder à Gabriel Attal à Matignon. Le président du Conseil économique, social et environnemental a été approché par l'Elysée la semaine dernière.

Alors qu'Emmanuel Macron enchaîne toujours les consultations pour trouver un Premier ministre, une nouvelle option sérieuse est avancée par le journal L'Opinion. D'après le quotidien français, Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a été contacté par l'Elysée jeudi 29 août, et aurait donné son accord pour une éventuelle nomination à Matignon. Issu de la société civil et sans allégeance politique connue, le sexagénaire correspondrait au choix d'un gouvernement technique.

Qui est Thierry Beaudet ? Ancien instituteur, fervent mutualiste, cet inconnu du grand public a présidé le groupe MGEN jusqu'à 2017, puis l'union mutualiste VYV. En mai 2021, il a été élu président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), cette "troisième chambre" constituée de représentants de la société civile, qui joue un rôle consultatif auprès du gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques.

Refus de renvoyer "dos à dos" le RN et le NFP

En dehors d'appels à voter contre le Rassemblement national, Thierry Beaudet a jusqu'alors observé une relative neutralité politique. Interviewé en juin par La Tribune à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, il avouait n'avoir "pas compris" la décision d'Emmanuel Macron, mais refusait de faire le "procès démocratique" du président, saluant des initiatives telles que les Conventions citoyennes et le Grand débat national de 2019. A la même occasion, Thierry Beaudet avait refusé de renvoyer "dos à dos" le RN et le Nouveau Front Populaire, comme le faisait alors une partie de la droite et du centre.

Thierry Beaudet saurait-il réunir des figures allant de la gauche à la droite, en passant par le camp macroniste ? Pour l'heure, le Nouveau Front Populaire refuse de soutenir tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par leur candidate, Lucie Castets. Le manque de notoriété du sexagénaire pourrait également jouer en sa défaveur : "De qui tiendrait-il sa légitimité ? Du président de la République exclusivement", fait remarquer la députée écologiste Sophie Taillé-Polian sur BFMTV, "or le président de la République et sa politique ont été défaits dans les urnes."