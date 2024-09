Présidentielle 2027 : un sondage donne Marine Le Pen largement en tête du premier tour

La candidate du Rassemblement national est créditée de 34 à 35% d'intentions de vote, loin devant ses adversaires. Le sondage ne teste pas l'hypothèse d'une candidature unique à gauche.

La prochaine élection n'aura lieu que dans deux ans et demi, mais déjà, des sondages testent les intentions de vote des électeurs. Pour l'heure, avantage net pour Marine Le Pen, d'après une étude de l'Ifop pour Le Figaro Magazine et Sud Radio, dévoilée ce jeudi 12 septembre. La très probable candidate du Rassemblement national est en effet créditée de 34 à 35% des voix, selon la configuration qu'elle aura face à elle.

L'Ifop teste quatre hypothèses : au sein du camp macroniste, celle d'une candidature d'Edouard Philippe, qui a déjà officialisé ses ambitions, mais aussi celle d'une candidature de Gabriel Attal. Côté socialistes, le sondage teste également deux noms : celui du patron du parti Olivier Faure et celui de l'ancien président François Hollande. La possibilité d'une gauche au moins partiellement unie n'est en revanche pas testée, pas plus que celle d'un camp macroniste divisé.

Selon ces hypothèses, Edouard Philippe est crédité de 26 à 27% des intentions de vote, tandis que son cadet, Gabriel Attal, atteint entre 22 et 24%.

Entre 24 et 28% pour la gauche

A gauche, Jean-Luc Mélenchon obtient entre 9 et 10%, un candidat socialiste entre 4 et 8% (4% pour Faure, 7 à 8% pour Hollande), Fabien Roussel entre 5 et 6% pour les communistes et Marine Tondelier également entre 5 et 6% pour les écologistes. Notons que tous ensemble, les quatre principaux partis du Nouveau Front Populaire récoltent entre 24 et 28% d'intentions de vote, voire 29% si l'on ajoute le score de Philippe Poutou (NPA), qui a soutenu la coalition aux dernières législatives.

Enfin, Laurent Wauquiez, probable candidat des Républicains, est crédité de 4 à 5% d'intentions de vote, ce qui correspond au score réalisé par Valérie Pécresse en 2022 (4,78%). Eric Zemmour oscille pour sa part entre 3 et 3,5%.